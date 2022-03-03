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Caddede yürürken öldürülen Kılıç'ın katil zanlısı tutuklandı

DHA

Caddede yürürken öldürülen Kılıç'ın katil zanlısı tutuklandı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, caddede yürürken silahlı saldırıya uğrayıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ökkeş İlhan Kılıç'ın (25) katil zanlısı Can Demiroğlu (30), polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polise ihbar ettiği Kılıç'ı aralarında çıkan kavga nedeniyle öldürdüğü belirlenen Demiroğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sırakapılar Mahallesi Merkezefendi Caddesi'nde meydana geldi. Ökkeş İlhan Kılıç, caddede yürüdüğü sırada yanına yaklaşan Can Demiroğlu tarafından başından, karnından ve sol kolundan tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kaçan Can Demiroğlu, Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Demiroğlu, tutuklandı.
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ökkeş İlhan Kılıç'ın uyuşturucu satmaktan 30 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Katil zanlısı Can Demiroğlu'nun, olaydan bir süre önce hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Kılıç'ı polise ihbar ettiği, bu nedenle aralarında kavga yaşandığı, cinayetin de bu nedenle işlendiği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-03-03 18:49:09

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