Savaşın son bulmasını isteyen Ukraynalılar Denizli’de bir araya geldi

Denizli’de yaşayan ve ülkelerine saldıran Rusya’ya dur demek için kent meydanında bir araya gelen Ukraynalılar, barış istediklerini söyledi.

Denizli’de çoğunluğu kadınlardan oluşan Ukraynalılar, Bayramyeri Meydanı’nda Rusya’ya dur demek için bir araya geldi. ‘Savaşa hayır' pankartları açarak slogan atan Ukraynalılar, ardından İstiklal Marşı’nı ve Ukrayna Milli Marşı’nı okuyarak, masum insanların kanının akmamasını istedi. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Ukraynalılar, konuşmakta güçlük çekti.

Savaşın çok korkunç bir şey olduğunu ifade eden Ukraynalı Valentina Pelepenko, “Bize desteğiniz için size çok minnettarız. Savaş çok korkunç bir şey, Ukrayna halkı size minnettardır. Maddi ve manevi desteğiniz için size Ukrayna halkı minnettarlığını sunmaktadır. Sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.



“Türkiye halkına çok minnettarız”

Barış için toplandıklarını belirten Mila Eymir, "Bugün burada hepimiz bir amaç içi toplandık. Bize bakın, hepimiz sadece insanız. Bugün savaşmak için toplanmadık. Hepimiz barış için buradayız. Hepimiz savaşa karşıyız. Ukrayna topraklarında yaşanan dehşeti durdurmak için buradayız. Ukrayna’nın çocukları ağlaması diye, her anne yetişkin çocuğuna sarılabilsin diye barış için haykırıyoruz. Kardeş kardeşe karşı gelmesin diye, masum insanların kanı akmasın diye. Türkiye halkına çok minnettarız. Türkiye, Ukrayna halkına çok yardımcı oldu ve olmaya da devam ediyor. Allah sizden razı olsun” dedi.

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