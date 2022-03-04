Çameli’de ücretsiz sinema keyfi

Denizli'nin Çameli ilçesinde her hafta Perşembe ve Cuma günleri çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlediği sinema günleri başladı.



Çameli ilçesinde Hayri Dev Kültür Merkezinde Perşembe günleri yetişkinlere yönelik filmler ve Cuma günleri ise çocuklara yönelik animasyon türündeki gösterimler başladı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören ücretsiz sinema günleri, büyük bir ilgiyle izleniyor. Çocukların sinemaya bakış açılarına katkı sağlamak için güzel bir adım atıldığını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; “Pandeminin etkisinin azalmasında sonra ücretsiz sinema günleri tekrardan başladı. Çocukların kültür sanata ve sinemaya bakış açılarına katkı sağlayabilmek, onlara sinema ve tiyatro sanatının içinde olduklarını hissettirebilmek adına ülkemizin gelecek güzel günleri için de atılmış bir adım. Sinemayı sevdirme ve sinema kültürü kazandırma amacıyla düzenlediğimiz programlarımıza halkımızın yoğun ilgisi bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik kapsamında da çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi.

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