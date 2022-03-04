Av sezonu kapanıyor

Ülke genelinde yaban hayvanlarının üreme döneminin başlamasıyla beraber 06 Mart 2022 tarihinden Ağustos ayına kadar av sezonun kapanacağı açıklandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Daire Başkanlığı av sezonunun 06 Mart 2022 tarihin itibaren ülke genelince kapanacağını açıkladı. Bu minvalde avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığını, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu belirtildi. Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi konusunda ise uyarı yapıldı.

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