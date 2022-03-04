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Uluslararası Karikatür Yarışması başvuruları sürüyor Dünyanın dört bir tarafından eserler katılıyor

İHA

Uluslararası Karikatür Yarışması başvuruları sürüyor Dünyanın dört bir tarafından eserler katılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslararası Karikatür Yarışması başvuruları sürüyor. “Aile” temalı yarışmaya dünyanın dört bir tarafından amatör ve profesyonel tüm karikatüristler eserleri ile katılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 2’ncisini düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Karikatür Yarışması müracaatları devam ediyor. Bu yıl teması “Aile” olarak belirlenen yarışma dünyanın dört bir tarafındaki amatör ve profesyonel tüm karikatüristler katılırken, eserler online olarak gönderiliyor. https://www.denizli.bel.tr/karikaturyarismasi/ adresinden müracaat edilen yarışmaya eserler en geç 20 Mart 2022 Pazar günü saat 24.00’e kadar yüklenmesi gerekiyor. Birincilik 7 bin 500 TL, ikincilik 5 bin TL, üçüncülük 3 bin 500 TL, mansiyon 3 adet bin 500 TL ve 18 yaş altı 3 adet bin TL olmak üzere 5 farklı ödülün verileceği yarışmaya bir kişinin en fazla 3 eseri ile katılabileceği belirtiliyor.

Yarışma sonuçları 30 Mart’ta
Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın şartnamesine https://www.denizli.bel.tr/karikaturyarismasi/ adresinden ulaşılabileceği, yarışmada yer alacak eserlerin 2627 Mart 2022'de değerlendirileceği kaydedildi. Yarışma sonuçlarının ise 30 Mart 2022 Çarşamba günü Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinden açıklanacağı, ödül töreni ve serginin ise 13 Mayıs 2022 Cuma günü yapılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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