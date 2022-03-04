Denizli Tanıtım ve Geliştirme Kurulu ilk toplantısını yaptı

Denizli Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, ilk toplantısını Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından uygulanan İl Tanıtım ve Geliştirme Programı (ITGP) kapsamında 02 Şubat 2022 tarihinde imzalanan Tanıtım ve Geliştirme Kurulu İş Birliği Protokolü çerçevesinde kurulan Denizli Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nun ilk toplantısı Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi.



Denizli’nin alt destinasyonlarını ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtılmasını sağlamak, Denizli’nin turizm potansiyelini artırmak için çalışan paydaşları bir araya getirerek sürdürülebilir bir iş birliği modeli geliştirmek, tanıtım çalışmalarını bütüncül şekilde ele almak, destinasyon tanıtım yaklaşımını tek bir bakış açısı altında toplamak, destinasyon markalaşmasını sağlamak, sonuç odaklı kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planları yapmak, destinasyonun dijital dünyada görünür kılınmasını sağlamak gibi amaçlarla kurulan kurulun ilk toplantısı Denizli Valisi Ali Fuat ATİK başkanlığında Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Denizli Ticaret Odası ve paydaş kuruluşların katılımlarıyla gerçekleşti.



Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yetkilileri tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Denizli’nin daha etkin ve koordineli bir şekilde tanıtılması ve markalaşması için yol haritası ortaya koyuldu. Denizli turizm ve tanıtım faaliyetleri kapsamında ileriye yönelik görüşler sunuldu.



Denizli Tanıtım ve Geliştirme Kurulu iki ayda bir düzenli olarak toplanarak çalışmalarına devam edecek.

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