Bozkırın Tezenesi’ne vefa Büyükşehir’den “Sinan Yağmur’la Neşet Ertaş Vefa Gecesi”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sevilen yazar Sinan Yağmur’un anlatımıyla Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş için vefa gecesi düzenleyecek. 06 Mart 2022 Pazar akşamı saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek geceye tüm vatandaşlar davet edildi.



Denizli ve Türkiye’nin yetiştirdiği değerlere sahip çıkıp gelecek nesillere anlatmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş için vefa gecesi düzenleyecek. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, sevilen yazar Sinan Yağmur’un anlatımıyla Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş için Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda program gerçekleştirecek. “Sinan Yağmur’la Neşet Ertaş Vefa Gecesi” adlı program 6 Mart 2022 Pazar günü akşamı saat 20.00’de başlayacak. Sevilen yazar Sinan Yağmur’un anlatımı ve Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçılarının seslendireceği eserler geceye renk katacak. Bozkırın Tezenesi olarak da bilinen büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın yad edileceği etkinliğin ücretsiz olduğu belirtilirken, programa tüm Denizlilerin davetli olduğu kaydedildi.

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