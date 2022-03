Pamukkale Belediyesi 8 Mart’a özel etkinlik düzenledi Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: “Kadınlarımızı sadece 8 Mart’ta değil her gün hatırlayan bir belediyeyiz”

Pamukkale Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kadınlar Günü’ne özel söyleşi, şiir dinletisi, tiyatro oyunu ve sergiyi kapsayan etkinliklerimiz olacak. Bu güzellikleri hep birlikte yaşamak adına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.



Pamukkale Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir dizi etkinlik düzenliyor. Kadınlara yönelik projelerle adından başarıyla söz ettiren Pamukkale Belediyesi, kadınlara özel olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü her yıl olduğu gibi bu yıl da unutmadı. Her geçen yıl birbirinden farklı ve özel etkinliklerle kadınlar gününü kutlayan Pamukkale Belediyesi, bu yıl tüm etkinliklerini Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenliyor. “Kabuğunu Kıranlar” başlığı altında Söyleşi’de Pamukkale Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi’nden Doç Dr. Dilek Çetindaş, katılımcılarla bir araya gelecek. PAÜ Şiir Topluluğu tarafından “Kadın Temalı Şiirler” dinletisinin ardından, PAÜ Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek olan “Hayal Perdesi Oyuncuları” adlı tiyatro oyunu izleyici karşısına çıkacak Program çerçevesinde Pamukkale Belediyesi Orkestrası mini bir konser verecek. “Tarihin İlklerine İmza Atan Türk Kadınları Fotoğraf Sergisi” ve “Kadınların İçin El Sanatları Kursu Sergisi” de program çerçevesinde gezilebilecek. Tüm etkinlikler, 8 Mart 2022 Salı günü Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda saat 11.30’da başlayacak. Etkinliklere katılım sağlamak isteyenler, belediyenin sosyal medya hesaplarında bulunan kayıt formu üzerinden kolaylıkla ön kayıt yaptırabilecekler.



“8 Mart etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz”

“Kadınlarımızı sadece 8 Mart’ta değil her gün hatırlayan bir belediyeyiz” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemizde yaşayan kadınların el becerisi kazanmalarına, ücretsiz kurslarla aile ekonomilerine katkı sunabilmelerine, dezavantajlı kadınlara destek sağlayacak büyük bir olan Pamuk Eller projesine imza atarak ve kız çocuklarının eğitimine önemli destekler sağlıyoruz. Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmelerine, aile ekonomilerine katkı sunabilecek projeler hazırlıyoruz. Bununla birlikte, kadınlarımıza özel 8 Mart’ta da hem eğlenmek, hem bilgilenmek, farkındalık oluşturmak ve ücretsiz kurslarımızda kadın kursiyerlerimizin yaptıkları güzel ürünleri herkesin görmesini istedik. 8 Mart etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

