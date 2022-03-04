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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktorlardan HPV Farkındalık Günü’nde önemli uyarılar

İHA

Doktorlardan HPV Farkındalık Günü’nde önemli uyarılar

4 Mart HPV Farkındalık Günü’nde önemli açıklamalarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları, HPV virüsünün rahim ağzı kanserine yol açabileceğini ve tedavi yöntemlerinin ise türlerine göre değişebileceğini belirtti.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Suat Gencer, Op. Dr. Ömer Demirtaş ve Op. Dr. Melek Çiçek Aydın, 4 Mart HPV (Human Papillorna Virüs) Farkındalık Günü’nde virüs hakkında bilgilendirmede bulundu. Cinsel hayata başlamadan önce HVP aşısının hastalıktan koruyabileceğini belirten Op. Dr. Suat Gencer, “HPV rahim ağzı ve genital bölgede hastalık yapan virüs çeşidi. 200 den fazla tipleri var ve bu virüslerin bir kısmı genital bölgede siğil yaparken, bir kısmı rahim ağzında kansere kadar yol açabilen ciddi hastalıklara sebep olabilir. Özellikle 6, 11, 16, 18 tiplerinin kanser etkileri var. Bazı tiplerin daha zarif kanser yapacak etkileri var. Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalık. Özellikle cinsel yoldan bulaşan bir hastalık. Cinsel hayata başlamadan önce 3 doz rahim ağzı aşısı kadınları bu hastalıklardan koruyabilir” dedi.

"Kanserden de HPV’den de korunalım"
Virüsün genelde rahim ağzında olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melek Çiçek Aydın, “HPV virüsü insan vücudunda bazı siğil benzeri lezyonlara neden olabiliyor. En çokta kadınlarda rahim ağzı kanserlerinde veya rahim ağzı siğillerine, genital bölgedeki siğillere sebep olabiliyor. Bu virüsten korunmak için cinsel ilişki başlamadan önce veya evlenmeden önce kadınları aşılatmamız gerekiyor. Kız ve erkek çocuklarını 12 yaşından sonra HPV virüsüne karşı aşılatabiliyoruz. Kadınlarda cinsel yolla bulaşan bu enfeksiyondan korunmak için özellikle öncelikle aşı, sonrasında her yıl jinekolojik muayenelerini öneriyoruz. Her 3 yılda bir bu virüsün taramalarını yapıyoruz, siğil testi ve HPV testi olarak bu testleri yaptırmalarını öneriyoruz. Kanserden de korunalım HPV’den de korunalım, sağlıklı günler dilerim” ifadelerini kullandı.

“Düzenli taramalar yaptırmak HVP'den korunmanın ilk yolu”
Kanserden korunmanın ilk yolunun düzenli tarama yaptırmak olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş, “Bugün 4 Mart HPV Farkındalık Günü. Rahim ağzı kanseri çok sık görülen bir kanser türü özellikle gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde baktığımızda kadın genital kanserlerinden en sık görülen bir kanser türü, en önemli özelliği önlenebilir olmasıdır. HPV virüsü en sık cinsel ilişki ile bulaşır bu nedenle bu hastalıktan korunmanın temel yolu korunmalı ilişkidir. Korunmasız ilişkilerde eğer partnerde HPV var ise çok rahatlıkla sıyrıklardan, çatlaklardan karşı cinse bu virüs bulaşabiliyor. Genelde 2 yıl içerisinde bağışıklık sistemleri bu virüsü yenebiliyor ama çok az bir kısımda kalıcı olabiliyor. Bunlarda standart rutin taramalar ile fark edilebiliyor. HPV testleriyle tespit edilebiliyor ve sağlık politikası olarak devletimiz standart KETEM merkezlerinde bu taramaları yapmakta. Önlenebilir bir kanser türü olduğunu bilmek ve taramaları düzenli yaptırmak açıkçası bu kanserden korunmanın ilk yolu, o nedenle bu konuda dikkatli olup düzeni takip ve tedavileri yaptırmakta fayda var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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