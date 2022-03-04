Denizlispor’da kadro dışı iddialarına yalanlama

– A. Denizlispor, bazı sosyal medya hesaplarında profesyonel takım oyuncularından Ismail Aissati ve Brahim Darri’nin kadro dışı bırakıldığı yönünde yapılan paylaşımları yalanladı.



A. Denizlispor’dan konuyla ilgili yapıla açıklamada; Ismail Aissati ve Brahim Darri’nin ne teknik heyet ne de yönetim kurulu tarafından hiç kadro dışı bırakılmadığı, bu konunun gündeme dahi gelmediği, iki oyuncunun da antrenmanlarda yer almakta ve takımla birlikte çalışmalarını sürdürmekte olduğu belirtildi.



Kulüp Başkanı Mehmet Uz, iki oyuncunun da kulüp için çok değerli olduğunu ifade ederek, “Ismail Aissati ve Brahim Darri kendilerini ispat etmiş, hem özel yaşantıları hem de kulübümüze verdikleri hizmetlerle örnek oluşturan oyunculardır. Her iki oyuncumuzla ilgili ne teknik heyetimiz ne de biz yönetim kurulu olarak kadro dışı bırakmak gibi bir düşüncede hiç olmadık. Çünkü iki oyuncumuz da bunu gerektirecek bir söylem, tutum veya davranış içerisinde hiç bulunmadılar. Aissati ve Darri, diğer oyuncularımız gibi bizim için çok değerlidir ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımıza büyük katkılar sağlayacaklardır. Kadro dışı bırakıldıkları yönünde bazı sosyal medya hesaplarında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İki oyuncumuz da antrenmanlarda yer almakta ve takımla birlikte çalışmalarını sürdürmektedirler. Maçlarda kadroda yer alıp almayacakları, diğer oyuncular gibi teknik ekibimizin tasarrufunda olan bir konudur. Taraftarlarımızdan ricam; böyle durumlarda kulübümüzün resmi hesaplarından yapılacak açıklamalara itibar etmeleridir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.