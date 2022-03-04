Denizli’de 793 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı

2022 Afet Tatbikat Yılı faaliyetleri kapsamında Denizli’de 793 okuldan 188 bin öğrenci ve yaklaşık 15 bin öğretmen “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"nda yer aldı.



İçişleri Bakanlığı koordinesinde Acil Durum Arama ve Kurtarma (AFAD) tarafından "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi. Denizli’de 793 okuldan 188 bin öğrenci ve yaklaşık 15 bin öğretmen eş zamanlı olarak yapılan tatbikatta, 2 dakika süreli alarm verilerek sınıflarda "çök, kapan, tutun" yöntemini uyguladı. Alarmın sona ermesiyle birlikte "deprem bitti" kabul edilerek öğrenciler, öğretmenlerin kontrolünde sınıflarından tahliye edildiler. Okul bahçesinde güvenli alanda toplanan öğrenci ve öğretmenlere AFAD tarafından bilgilendirme yapıldı.



Tatbikata protokolde katılım sağladı

Deprem tatbikatına Kızılay, AFAD, 112 Acil, itfaiye ekipleri ve STK'lar da katkı sağladı. Kızılay stant açarak depremde gıda zorluğu çekenlere yiyecek dağıtımı yaptı. Tatbikata Zahide Kaynak Dinçer Ortaokulunda katılım sağlayan Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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