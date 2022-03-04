Denizli TOBB Ortaokulu'nun kızları potada yarı finale yükseldi

– Denizli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonasında yarı finale yükseldi.

Türkiye Ortaokullar Arası Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonası kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği karşılaşmalarında il 2’İncisi olan Denizli TOBB Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Denizli’yi 28 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Uşak ilinde yapılan Ortaokul Yıldız Kızlar Grup Birinciliği müsabakalarında temsil etti. Grup maçlarında karşılaştığı Muğla Bodrum Ortaokulu’nu 75 – 54, Uşak Bedriye Kadir Uysal Ortaokulu 61 22 ve Balıkesir Yarış Ortaokulu ise 69 – 48 mağlup eden Denizli TOBB Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Antalya Mecdude Başakıncı Ortaokulu ile birlikte direk yarı finallere katılmaya hak kazandı.

Denizli TOBB Ortaokulu Kız Basketbol Takımının da birincilik için mücadele edeceği Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı finalleri 22 25 Mart tarihlerinde Aydın ilinde yapılacak.

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