Çameli'nde deprem

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Denizli’de merkez üssü Çameli ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel DepremTsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 17.19’da merkez üssü Denizli'nin Çameli ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

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