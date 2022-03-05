Çameli’nde çocuklar sinema keyfini yaşadı

– Çameli Belediyesi’nin çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlediği sinema günlerine katılan minikler, sinema keyfini birlikte yaşadı.



Denizli'nin Çameli ilçesinde her hafta Perşembe ve Cuma günleri çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlediği sinema günleri devam ediyor.



Sinema günlerinde dolup taşan Hayri Dev Kültür Merkezi, miniklere ve çocuklara özel sinema gösterimi ile devam etti. Mart ayı etkinlikleri kapsamında aileler çocuklarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Film sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan çocuklar ve aileleri, etkinliği çok beğendiklerini belirtti.



Etkinliklerin devam edeceğini müjdeleyen Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Her Hafta Perşembe ve Cuma günleri ücretsiz sinema etkinliklerimiz artarak devam edecek. Yaptığımız her projede olduğu gibi önceliğimiz en kıymetlilerimiz olan çocuklarımız olacak. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İlginin fazla olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Etkinliklere katılan tüm hemşehrilerime ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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