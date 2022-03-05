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Denizli bilim, kültür ve sanatın merkezi olma yolunda ilerliyor Yılın ilk 2 ayında 61 bin kişi ağırlandı

İHA

Denizli bilim, kültür ve sanatın merkezi olma yolunda ilerliyor Yılın ilk 2 ayında 61 bin kişi ağırlandı

Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olması hedefiyle hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi 2022 yılına hızlı başladı. Yılın ilk 2 ayında onlarca programın düzenlendiği merkezi 61 bin kişi ziyaret ederek birbirinden güzel etkinliklere katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, birbirinden özel organizasyonlara imza atmaya devam ediyor. Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olması hedefiyle hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi bu kapsamda 2022 yılına hızlı başladı. Yılın ilk 2 ayında ev sahipliği yaptığı etkinliklerle onbinlerce vatandaşı ağırlayan merkezde tiyatrodan, konsere, müzikalden panele birçok program düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği Kuaförde Bir Gün, Geç Kalanlar, Tom Dick Ve Harry, Bir Delinin Hatıra Defteri, Söz Sende, Kamyon, Kahvede Şenlik Var, 80 Günde Dünya Gezisi, Büyük Gösteri ve Sabırsız Aliş adlı oyunları yaklaşık 8 bin kişi izledi. İlk kez Devlet Tiyatrolarının sahne aldığı, dünyaca ünlü klasik “Cimri” adlı oyun 2 farklı gösterimde 2 bin kişilik Özay Gönlüm Salonu’nda kapalı gişe sahnelendi.

Çocuklar doyasıya eğlendi
Sömestr tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak sunulmasının ardından yoğun istek alan çizgi film karakteri Niloya ile sevilen çizgi film Harika Kanatlar’ın müzikal gösterileri de büyük beğeni topladı. Onbinlerce minik aileleri ile birlikte müzikalleri izleyerek unutulmaz anlar yaşadı. Büyükşehir ile Kültür Buluşmalarına da ev sahipliği yapan merkezde ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile eğitimciyazar Alişan Kapaklıkaya Denizlililerle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmalarda tüm salonlar hınca hınç doldu. Ayrıca bünyesindeki 100 kişilik planetaryumu (gezegen evi) ile de ilgi çeken tesiste, başta öğrenciler olmak üzere 9 bin 500 vatandaş uzayın derinliklerini izleyerek gök cisimleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Müzik ziyafeti sunuldu
Akademik programların da düzenlendiği merkezde Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov’un konuşmacı olarak katıldığı 2. Karabağ Savaşı Sonrası Güney Kafkasya'da Jeopolitik Gelişim Paneli de yapıldı. Bu süreçte konser ve anma gecelerine de ev sahipliği yapan bilim, kültür ve sanatın merkezinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Bağlama Atölyesi Konseri ve Barış Manço 23. Yıl Anma Konseri düzenlendi, etkinliklere katılan binlerce izleyici unutulmaz anlara tanıklık etti. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılan merkezde ayrıca Denizli 9. Uluslararası Ege Âşıklar Bayramı yapıldı, 4'ü Türk dünyasından olmak üzere Denizli'ye gelen 20 aşık konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

Mart ayı Özay Gönlüm Anma Programı ile başladı
500, bin ve 2 bin kişilik dev salonları, nikah salonları, gezegen evi, atölyeleri, seminer salonları ile Denizli'de bilim, kültür ve sanatın merkezi olan tesisi 2022 yılının ilk 2 ayında 61 bin vatandaş ziyaret etti. Mart ayı etkinliklerine ise “Özay Gönlüm 22. Yılı Anma Programı” ile başlayan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin yıl boyu birbirinden güzel etkinliklere imza atacağı belirtildi. Tesis Denizli Büyükşehir Belediyesi etkinliklerinin yanında özel sektöre ait birçok programa da ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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