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AK Parti'li Yavuz: Kurdukları masada FETÖ'nün ruhu var

DHA

AK Parti'li Yavuz: Kurdukları masada FETÖ'nün ruhu var


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Denizli'de AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen seçim işleri istişare toplantısına katıldı. Yavuz, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz mağdurlarını kanun hükmünde kararname ile tekrar görevlerine getireceği sözünü verdiğini ileri sürüp, "Bir masa kuruyorlar. HDP var orada. Masanın ayağı mı? Kendisi mi? Örtüsü mü? Ben bilmem ama orada başka şeyler de var. Adeta FETÖ'nün ruhu da orada" dedi.
AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlenen seçim işleri istişare toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı, Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, muhalefet partilerinin oluşturduğu ittifaka yüklendi. Türkiye'de iki blokun olduğunu birinin Cumhur İttifakı bloku, diğerinin ise Türkiye'nin gelişimiyle derdi olmayan bir karşıt blok olduğunu söyledi. Karşıt bloğun işin istismarını yaptığını söyleyen Yavuz, "İstismar yaptığını nereden anlıyoruz. CHP'nin başını çektiği bloktan bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu 'Ben 15 Temmuz'da darbeye karşı çıktım' dedi. Onun öncesinde de 'Tanka ilk ben çıkacağım' demesine rağmen tankların arasından gitti, bir belediye başkanının evinde sabaha kadar olup biteni izledi. Son zamanlarda çok gür bir edayla bir şey açıkladı. 'Biz iktidara gelir gelmez KHK'yla ihraç edilenleri geri alacağız' dedi. Yani adeta FETÖ'den ihraç edilenleri yine geri alıp, olayın merkezine yerleştirecek. Bu istismar değil mi? Nasıl darbe karşıtısın sen? 'Biz artık eski CHP değiliz' hatta 'Ben iktidara gelirsem, başkan olursam, başörtülü bakan da olacak' diye açıkladı. Sen bunu istismar etmiyorsan, senin grup başkan vekilin kuran eğitimiyle ilgili o cümleleri sarf etmezdi. Sen böyle bir parti olsaydın, senin en temel aktörlerinden bir tanesi, 'Ben başörtülü bir hakimin önüne nasıl güvenip giderim, beni nasıl yargılayabilir?' der miydi. Eğer sen istismar etmiyorsan, bu kafa yapısına sahip partiysen neden bekliyorsun? Şimdiden genel başkan yardımcılarından biri ya da ikisi öyle olsun. İlla o zaman iki bakanı yapacağım diye açıklama yapmana gerek yok. Bütün bunlardan anlıyoruz ki istismar ediyor" ifadelerini kullandı.
'FETÖ'NÜN RUHU O MASADA'
Yavuz, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına açıklama yaptığını hatırlatarak, "Orada ne diyor 'Osman Kavala'nın içeride ne işi var?' diyor, halbuki Kavala hem Gezi olayları hem de 15 Temmuz sürecinin en temel aktörlerinden birisi. 'Orada ne işi var?' derken onları hatırlamıyor. 'Selahattin Demirtaş'ın içeride ne işi var?' derken, 6-8 Ekim olaylarından bahsetmiyor. Yasin Börü'den bahsetmiyor. Bu nasıl iş şimdi anlıyor musunuz? 'S-400'leri niye aldık?' diyor. Saldırılara karşı hava savunma sistemi bunda anlamayacak ne var? Ukrayna bizim gibi hava savunma sistemi alsaydı ve bizim gibi savunma sanayisinde geldiğimiz çizgiyi yakalasaydı, bugün daha iyi mücadele veremez miydi? Kılıçdaroğlu bunu sorgularken bizim de aynı duruma mı düşmemizi istiyor? Bir masa kuruyorlar. HDP var orada. Masanın ayağı mı? Kendisi mi? Örtüsü mü? Ben bilmem ama orada başka şeyler de var. Adeta FETÖ'nün ruhu da orada. Eğer ihraç edilen FETÖ'cüleri tekrar alacağım diyorsan onunla iş tutmaya çoktan başladın demektir, bu gerekçeyle söylüyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-03-05 18:59:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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