Çameli Belediyespor her geçen hafta daha iyiye gidiyor

– Denizli 1. Amatör Lig ekiplerinden Çameli Belediyespor, yeni kurulan bir ekip olmasına rağmen her hafta daha iyi bir mücadele ortaya koyuyor.
Amatör 1. Lig E Grupta mücadele eden Çameli Belediyespor, ligin 3’üncü haftasında Yatağanspor ile karşılaştı. Her iki takımın 90 dakika boyunca iyi futbol sergilediği mücadelede Yatağanspor’un Çameli Belediyespor 4 – 1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmayı değerlendiren Çameli Belediyespor Teknik Direktör Musa İvgin, futbolcularının iyi takım olma yolunda büyük başarı sağladıklarını belirterek; “Futbolcularımız ilk yarı önemli bir performans sergiledi. Oyuncularımızdan Osman Cengiz’in 40. dakikada serbest vuruştan attığı muhteşem golle ilk yarıyı 10 kapattık. Çameli’nin kendi çocuklarımızdan oluşan kadroya sahip olmamıza karşın, futbolcuların hepsi olgun ve takım halinde mücadele eden bir yapıya sahip. Çok umutluyuz. Futbolcuların antrenman ve maçlardaki istekli davranışları bizi umutlandırıyor” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.