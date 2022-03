Almanya'dan bisikletle Hiroşima'ya uzanan hayat hikayesi 1999 yılında karıştığı trafik kazasının ardından hayatı değişen Frank Zonk, 'Barış ve uluslararası anlayış' için dünyayı karış karış geziyor

Almanya'nın Dresden kentinden, Japonya’nın Hiroşima kentine 'Barış ve uluslararası anlayış' için bisikletiyle yola çıkan Frank Zonk, 18 ayda 3 bin kilometre yol kat ederek Denizli’ye geldi. Gittiği her kenti fotoğraflayıp internet sitesine kaydeden Zonk, 6 Ağustos 2025’te Hiroşima’da olmayı hedefliyor.

Almanya’da yaşayan ve 1999 yıllında geçirdiği trafik kazasının ardından hayatı değişen 46 yaşındaki Frank Zonk, hayali olan turu gerçekleştirmek için Dresden'e yapılan hava saldırıları sırasında yıkılan Frauenkirche Kilisesi'nden, dünya tarihine nükleer saldırıya maruz kalan ilk şehir olarak geçen Japonya’nın Hiroşima şehrine ‘barış ve uluslararası anlayış için’ bisikletle gitme kararı aldı. Bisikletinin bakımlarını yaparak bölmeler oluşturan Zonk, elektrik ihtiyacını karşılamak için panel yerleştirdi. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra ailesi ve yakınlarıyla vedalaşan Zonk, Ağustos 2020 tarihinde kiliseden bisikletiyle yola çıktı. Geceleri gittiği şehirde konaklayarak her gün pedal çeviren Zonk, açtığı internet sitesine ise gittiği yerleri fotoğraflayıp belgelemeye başladı. Çeşitli kültürler gören ve yollarda ise bir sürü olumsuz durumlarla da karşılaşmasına rağmen pes etmeyen Zonk, Türkiye’ye 1 sene içerisinde giriş yaptı.



18 ayda Denizli’ye geldi

Türkiye’ye girdikten sonra İstanbul’u ziyaret etmek için pedal çevirmeye devam eden Zonk, burada bir süre vakit geçirip Karadeniz taraflarını gezdikten sonra Ayvalık ve İzmir’e gitti. Bir an olsa bile hayalinden vazgeçmeyerek seyahatini devam ettiren Zonk, yaklaşık 18 ayda 3 bin kilometre yol kat ederek Denizli’ye geldi. Burada tarihi ve turistik beldeleri ziyaret eden Zonk, ardından yolculuğuna devam ederek 6 Ağustos 2025’te olmayı hedeflediği Hiroşima için pedal basmaya devam etti. Dünyaya örnek olmak için yaptığı bu çalışma ile dikkat çeken Zonk, ‘hayatını düşleme, rüyanı yaşa’ sloganı ile yollarda olmaya devam edeceğini söyledi.



“Bir barış aktivisti olarak nükleer enerji kullanımına karşıyım”

İstedikten sonra her şeyin yapılabileceğini ve hayalinin Hiroşima’da pedal çevirmek olduğunu belirten Zonk, “Dresden’den Hiroşima’ya barış ve uluslararası anlayış için gidiyorum. Dresden’de 2020 Ağustos'ta başladım. Şu anda Türkiye’deyim. İstanbul’da, Karadeniz’de bulundum. Ayvalık, İzmir’e gittim. Şimdi Antalya yolundayız. Barış için Dresden’den Hiroşma’ya gidiyorum. 6 Ağustos 2025’te Hiroşima’ya ulaşacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Frank Zonk’un hayat hikayesi: 1 yıl komada kaldı

1976 yılında Almanya’nın Würzburg kentinde doğan Frank Zonk, 1999 yılında alkolden kaynaklı yaşadığı trafik kazazında sürücü arkadaşını kaybetti, kendisi ise diğer arkadaşlarıyla beraber ağır yaralandı. 1 sene komada kalarak hayata tutunmaya çalışan Zonk, belli bir süre kaybettiği hafızasının yerine gelmesiyle tekrar toparlanmaya başladı. Alkolü bıraktıktan sonra evlenip boşanan Zonk, hayali olan turu gerçekleştirmek için uzun yolculuğuna başladı.

