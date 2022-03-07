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Öldü sanılan sürücünün yaşadığı anlaşılınca onu hayatta tutmak için ölüm kalım savaşı verildi Kağıt gibi ezilen otomobilde zamanla yarış

İHA

Öldü sanılan sürücünün yaşadığı anlaşılınca onu hayatta tutmak için ölüm kalım savaşı verildi Kağıt gibi ezilen otomobilde zamanla yarış

Denizli’de seyir halindeyken arkadan çarpan tır ile öndeki tırın arasında sıkışan otomobil, kağıt gibi ezildi. Herkesin öldüğü sandığı sürücü için ekipler 1 saat boyunca ölüm kalım savaşı vererek, yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaza, Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 gün önce Almanya’dan Denizli’ye geldikleri öğrenilen Abdurrahman K. (36) ve Fatma K. (35) çifti, Acıpayam ilçesinden Akköy’e gitmek için kiraladıkları Fiat marka otomobil ile yola çıktı. Atatürk Bulvarı üzerinden Denizli istikametine doğu seyir halinde olan Abdurrahman K. idaresindeki 45 N 6462 plakalı otomobil, Ahmet O. idaresindeki 06 CIL 107 plakalı tırın çarpması sonucu Musa T. kontrolündeki 34 DVR 907 plakalı tırların arasında kaldı. Çarpma sonucu iki tırın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Fatma K.’yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim ederken, sürücü konumundaki öldü sanılan Abdurrahman K. için zamanla yarıştı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat boyunca yaptığı çalışmaların ardından sürücü çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kağıt gibi ezilen arabada yaralı çıkan çiftin, hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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