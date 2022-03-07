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Türkü ve hikayelerle Neşet Ertaş Denizli’de anıldı Yazar Sinan Yağmur: “Büyükşehir Kültür Bakanlığı ile yarışıyor”

İHA

Türkü ve hikayelerle Neşet Ertaş Denizli’de anıldı Yazar Sinan Yağmur: “Büyükşehir Kültür Bakanlığı ile yarışıyor”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sevilen yazar Sinan Yağmur’un anlatımıyla Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş için vefa gecesi düzenledi. Yazar Sinan Yağmur’un yüreğe dokunan hikâyeleri ile büyük ozan Neşet Ertaş’ın türkülerinin seslendirildiği programa katılanlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Denizli ve Türkiye’nin yetiştirdiği değerlere sahip çıkıp gelecek nesillere anlatmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş için vefa gecesi düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcıları Serhat Akbulut ile Ömer Faruk Özer, Kültür Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede yazar Sinan Yağmur, büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatından kesitleri hikâyeleştirerek anlattı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçılarının seslendirdiği Neşet Ertaş türküleri ile birlikte sunulan program binlerce Denizlili tarafından büyük beğeni topladı. Unutulmaz anların yaşandığı programa katılanlar zaman zaman da duygusal anlar yaşadı.

“Sinan Yağmur ile Neşet Ertaş’ı dinlemek daha anlamlı oldu”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, gecenin sonunda tüm davetlilere ve davetlerine icabet eden yazar Sinan Yağmur’a teşekkür ederek, “Sinan Yağmur kardeşimizle bugüne kadar kitap fuarlarımızda, söyleşilerimizde ve pek çok etkinliğimizde buluştuk. Bozkırın Tezenesi, rahmetli Neşet Ertaş’ı anmak için de bir araya geldik. Neşet Ertaş’ı dinlemeye devam edeceğiz ancak, her türküsünde Sinan Yağmur’un anlattığı öyküleri de samimiyet ve aşkla dinleyeceğiz. ‘Aşkın Gözyaşları’nın, ‘Aşkın Son Ozanı’ eserlerini yazan Sinan Yağmur ile Neşet Ertaş’ı dinlemek daha anlamlı oldu” dedi.

“Büyükşehir Kültür Bakanlığı ile yarışıyor”
Yazar Sinan Yağmur ise kendisine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi ve Denizlililere teşekkür ederek, “Denizli söz konusu olursa tüm programlarımı bırakıp koşa koşa değil, uça uça gelirim. (İki bin kişilik) Salona ilk geldiğimde ‘Bu salon nasıl dolacak?’ diye düşündüm. 300500 kişilik salonlarda programlar yapıyorum ama gördüm ki, bu dev salon doldu. Dedim ki, ‘Denizli beni yanılttın, iyi ki aşk şehrisin, iyi ki varsın. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği kültür ve sanat programlarından övgüyle bahseden Yağmur, “Denizli Büyükşehir Belediyesi şu anda Kültür Bakanlığı ile yarışıyor. Başka büyükşehir belediyelerin 2 senede yaptığı programları Denizli bir ayda yapıyor. Her gün bir etkinlik, kültür buluşmaları, Özay Gönlüm ve Barış Manço konserleri, söyleşiler yapılıyor. Emek verenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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