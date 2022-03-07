Çay paketinden bu sefer uyuşturucu çıktı Uyuşturucunun saklandığı yer polisi bile şaşkına çevirdi

İkinci toplantı için detaylar belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli otogarında otobüsten indikten sonra üzerlerinden çay paketine gizlenmiş halde 1 kilo 500 gram metamtefamin maddesi ele geçirilen 2 yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Denizli’ye otobüs ile yüklü miktarda uyuşturucu madde nakil edileceği yönünde alınan istihbari bilgiler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yabancı uyruklu 2 şüphelinin bindiği otobüs tespit edildi. Takibe alınan otobüsün otogara gelmesi sonucu operasyon yapan ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, çay paketi içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.