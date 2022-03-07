FETÖ/PKK operasyonunda 4 şüpheliden 1’i tutuklandı

Denizli’de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklanırken, PKK/KCK operasyonunda ise 1 şüpheli hakkınca işlem yapıldı.



Denizli’de, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında; 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutukladı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında ise adli makamlarca işlem yapıldı.



Öte yanda; “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

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