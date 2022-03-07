Kaçak ürünlerle birlikte yakayı ele verdi

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Denizli'de eşya kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 1 şüpheli yanında bulunan çok sayıda kaçak malzemeyle yakalandı.



Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eşya kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 33 adet kaçak akıllı saat,

ve 33 adette kaçak akıllı saat adaptörü ele geçirildi. Operasyon neticesinde yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.



Öte yandan; yapılan bir diğer operasyonda ise “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan toplam 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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