Çay paketinden uyuşturucu çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de uyuşturucu operasyonu yapan polis valizde çay paketi içine gizlenmiş şekilde 1.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi, olayla ilgili yapacancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen cumartesi yabancı uyruklu 2 kişi tarafından otobüsle Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini bilgisine ulaştı. Oto Santral Garajı'nda operasyon düzenleyen polis ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsten inen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Yanlarında taşıdıkları valizle yapılan aramada, çay poşeti içine gizlenmiş şekilde 1.5 kilogram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-03-07 18:41:35
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