Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Denizlispor: 1

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Spor Toto 1. Ligin 28. haftasında Denizlispor deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor'u 10 yendi.



Maçtan dakikalar

2. dakikada gelişen Denizlispor atağında Ömer Şişmanoğlu’nun şık rövaşatası yandan auta gitti

12. dakikada Sedat’ın uzun pasında topla buluşan Peter’ın şutunda top üstten dışarı gitti.

14. dakika da Balıkesirspor gole çok yaklaştı. Peter’la verkaç yapan Otoo’nun şutu direk dibinden dışarı gitti.

40. dakikada Gökhan Süzen Atilla’yı önde görünce kaleyi denedi. Top yandan auta gitti.

41. dakikada Balıkesirspor orta sahada kazandığı topla hızlı bir atak geliştirdi. Halil’in pasında Anıl’ın şutu üstten dışarı gitti.

43. dakikada Balıkesirspor mutlak bir gol fırsatından yararlanmadı. Otoo’nun derin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil İbrahim Çolak topu dışarıya attı.

50. dakikada Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında bir anda topu önünde buldu. Yakın mesafeden şutu auta gitti.

71. dakikada kornerden seken topu önünde bulan Kevin Mayi net fırsattan yararlanamadı.

84. dakikada Denizlispor golü buldu. Serbest vuruşta düzgün bir kafa vuruşu yapan Hakan Çinemre topu ağlara gönderdi. 01

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Alper Akarsu xx, Emrah Ünal xx, Mehmet Akıncık xx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx , Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xx, Doğa İşeri xx, Anıl Taşdemir xx (Foxi dk. 60 xx), Cedric Kore xx (Birol Parlak dk. 79 x), Otoo xx (Berat Aydoğdu dk. 79 x), Nwankwo xx, Batuhan İşçiler xx, Halil İbrahim Çolak xx, Ambrose xx (Cumali Bişi dk. 66 x)

Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Muhammed Ali Doğan, Oğuzhan Aynaoğlu, Oltion Bilalli, Hasan Can Bingül

Teknik Direktör: Giray Bulak

Denizlispor: Abdulkadir Sünger xx, Özer Özdemir xx, Oğuz Yılmaz xx, Schwechlen xx (Hakan Çinemre dk. 68 xxx) , Gökhan Süzen xx, Emre Sağlık xx (Tiago Lopes dk. 68 x) , İlhan Depe xx (Bekir Turaç Böke dk. 80 ?), Muhammed Gönülaçar xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 68 x), Kevin Mayi xx, Ömer Şişmanoğlu xxx, Djedje xx (Asım Hamzaçebi dk. 90 ?)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın , Muhammet Özkal

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Hakan Çinemre (dk. 84) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Doğa İşeri, Foxi, Atilla Özmen (Balıkesirspor), Ömer Şişmanoğlu, Leo Schwechlen, Oğuz Yılmaz, Özer Özdemir (Denizlispor)

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