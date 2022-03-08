Denizli’de kültür buluşmaları devam ediyor Şair-yazar Serdar Tuncer Denizli’ye geliyor

Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programının bu haftaki konuğu sevilen şiirleri ve kendine has sohbeti ile şairyazar ve TV programcısı Serdar Tuncer olacak. Ünlü şairyazar Tuncer, 9 Mart saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Denizlililerle buluşacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programı kapsamında Türkiye’nin önde gelen isimlerini Denizlililerle buluşturmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmaları programı kapsamında üçüncü konuk sevilen şairyazar, TV programcısı Serdar Tuncer olacak. Program 09 Mart 2022 Çarşamba günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşecek. Aynalar, Satır Arası Hikayeler, Hiçbir Zaman Hiçbir Şey adlı kitaplarının yanı sıra, Sen İstanbul Kokardın, Bir Hilal Uğruna, Şiirin Sultanları adlı şiir albümleri ve TV ekranlarında gerçekleştirdiği programlarda kendine has sohbeti ve üslubuyla tanınan ve sevilen isim olan şairyazar Tuncer, Denizlililerle bir araya gelecek.



Ücretsiz programa tüm Denizlililer davetli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür Buluşmaları programlarının büyük bir ilgi çektiğini belirterek, birbirinden özel isimleri ağırlamaya devam ettiklerini kaydetti. Bu hafta düzenledikleri özel etkinliğe de tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde sanat, kültür ve bilim dolu günlerin artarak süreceği müjdesini hemşehrileriyle paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.