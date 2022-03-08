Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de bir tekstil fabrikasından yüklediği 2 milyon lira değerindeki toplam 1200 koli tekstil ürününü, İstanbul'daki alıcıya götürmeyip, İzmir'de bir depoda sakladığı belirlenen şoförü Kadir Aykut (19), jandarmanın sıkı takibi ile yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Mart'ta bir tekstil fabrikasından yüklediği 1200 koli ürünü İstanbul'daki alıcısına teslim etmeyip, ortadan kaybolan TIR şoförü Kadir Aykut'un yakalanması için çalışma başlattı. JASAT, TIR'ın güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden iz süren jandarma ekipleri, TIR'ı İzmir'de terk edilmiş olarak buldu. Çalışmalarını İzmir'de yoğunlaştıran JASAT, Aykut'un bir yakının evinde kaldığını tespit etti. Aykut, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle eve düzenlenen operasyon yakalandı.
3 AYRI HIRSIZLIK KAYDI
Kadir Aykut'un ehliyetinin B sınıfı olduğu, TIR kullanmak için yeterli olmadığı ve 3 ayrı hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu belirlendi. Aykut'un aynı firmadan daha önce yaptığı yüklemeleri adreslerine ulaştırarak güven sağladığı, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki son seferindeki tekstil ürünleri ise kiraladığı depoya götürdüğü tespit edildi. Denizli'ye getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-03-08 15:16:41
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