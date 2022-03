DTO Başkanı Erdoğan, kadınları unutmadı Başkan Erdoğan, ”Dünyadaki her şey kadının eseridir”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, DTO’da çalışan kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı. Personeline, “Biz erkekleri de yetiştiren kadınlar olduğu için, toplumları inşa eden kadınlardır. Kadınlarımızın iyi olması, ülkemizin ve milletimizin iyi olmasının yegane şartıdır” diye seslendi.



Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde DTO’da çalışan kadınları unutmadı, kadınları dinledi. Güne özel hazırlanmış pastayı, onlarla kesti. Denizli Ticaret Odası’nın kadın personeline, “Türk Kadını barışta, savaşta, işte ve üretimde her zaman her koşulda eşinin yanındadır; en büyük destekçisidir! Biz de her zaman sizlerin yanındayız. Üretenin, emekçinin, iş hayatında olan tüm kadınlarımızın her koşulda destekçisiyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Dünyadaki her şey kadının eseridir. Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim diyemez. Ey kahraman Türk Kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ demiştir. Biz de bu doğrultuda hareket ediyoruz, kadınlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Kadının önemini, Peygamber Efendimizin şu sözü de çok güzel ortaya koymaktadır: ‘Cennet, anaların ayakları altındadır. Sizin hayırlınız, eşine hayırlı olandır. Kadınlara ancak iyi insanlar iyi davranırlar.’ Kadınlarımızın iyi olması, ülkemizin ve milletimizin iyi olmasının yegane şartıdır. Sizlerin daha da iyi durumda olması için çok sayıda eğitim başlattık; çeşitli girişimlerde bulunduk, bulunuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutluyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk içinde çok daha güzel günler diliyorum” dedi.

