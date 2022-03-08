Başkan Örki kadın personelleri unutmadı Pamukkale Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel program düzenlendi Başkan Örki: “Kadın mutluysa, toplum mutludur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Örki kadın personelleri unutmadı Pamukkale Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel program düzenlendi Başkan Örki: “Kadın mutluysa, toplum mutludur”

İHA

Pamukkale Belediyesi, her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak özel bir program hazırladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Kadınlar el attıkları her işte büyük başarılara imza atıyor. Bir kadın isterse başaramayacağı şey yok. Bir kadın mutlu ise bir aile mutludur, bir aile mutlu ise toplum mutludur" dedi.

Başkan Örki kadın personelleri unutmadı Pamukkale Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel program düzenlendi Başkan Örki: “Kadın mutluysa, toplum mutludur”

Pamukkale Belediyesi, her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak özel bir program hazırladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kadınlar el attıkları her işte büyük başarılara imza atıyor. Bir kadın isterse başaramayacağı şey yok. Bir kadın mutlu ise bir aile mutludur, bir aile mutlu ise toplum mutludur” dedi.

Pamukkale Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak özel bir program düzenledi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşen ve katılımın yoğun olduğu etkinlikte “Tarihin İlklerine İmza Atan Türk Kadınları Fotoğraf Sergisi” ve Pamukkale Belediyesi tarafından açılan el sanatları kursunda ortaya çıkan el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği stantlar açıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki etkinliğe eşi Dr. Nur Örki ile birlikte katılarak, ilk olarak sergiyi gezdi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, etkinlik öncesinde ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikalarından birinde kadın çalışanları ziyaret ettiğini belirterek, “Kadınlarımız her yerde. Kadınlarımızın el attığı her iş güzelleşiyor. Denizlili kadınlarımızın işlediği, katladığı havlular dünya ülkelerine gidiyor. Yani Denizlili kadınlarımızın başarılı işleri tüm dünyaya yayılıyor. Siz kadınlarımızın azmini, çalışma gücünü görüyoruz” dedi.

“Kadın mutluysa, toplum mutludur”
Başkan Örki, Türk kadınının hem Cumhuriyet öncesi hem de Cumhuriyet sonrası her zaman çok önemli bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Kadınlarımız ne zaman gerekli olsa o zaman toplumda üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır. Türk kadını, vatan savunması için yeri geldiğinde canını bile hiçe saymıştır. Hem Türk hem de İslam Tarihi yazılırken hep ön saflarda yer alan kadınlarımız bugün ise üretimde önemli bir yere sahip olan ilimizdeki başarılara imza atmaya devam ediyor. 1920’li yıllarda kadınlarımız doktor, bakan, gazeteci, tiyatrocu hatta ve hatta jet pilotu olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada diğer medeniyetlerden çok daha üst seviyelerde haklara sahip bir toplumuz. Türk toplumunda kadın hep baş tacı olmuştur. Bir toplumda kadın güçlüyse, kadının yeri üst seviyelerde ise o toplum başarılı olur. Ancak, kadın güçsüz ise o medeniyetin yükselmesi imkânsızdır. Tabi ki öncelikle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi kendisini ilimle irfanla yetiştirmiş bir kadın olmak zorundayız, öncelikle o vazifeyi yapıyor olmalıyız. En önemlisi de, bir kadın mutlu ise bir aile mutludur, bir aile mutlu ise toplum mutludur. Bu düşüncelerle, bu vatan uğruna şehit olan kadınlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Başta yine şehitlerimizin anneleri, kız kardeşleri, eşleri olmak üzere vatan uğruna canını verecek yiğitleri yetiştirdikleri için her birisine minnetlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesileyle Dünya’da kadınların mutlu olduğu, hiçbir kadının şiddete, tacize uğramadığı nice güzel günler sizinle olsun diyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

“Kabuğunu kıranlar” söyleşisi gerçekleşti
Pamukkale Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Dilek Çetintaş tarafından “Kabuğunu Kıranlar” konulu söyleşi gerçekleşti. Ardından, Pamukkale Üniversitesi Şiir Topluluğu tarafından kadın temalı şiirlerin seslendirildiği etkinlikte, Pamukkale Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Hayal Perdesi Oyuncuları tarafından bir kadının doğumundan ölümüne kadar ki yaşam sürecinde karşılaştığı zorlukları konu alan tiyatro gösterisi sunuldu. Pamukkale Belediyesi orkestrası ise şarkılarını kadınlar için seslendirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, etkinlik sonunda Doç Dr. Dilek Çetintaş’a, Pamukkale Üniversitesi Şiir Topluluğu üyelerine, Pamukkale Üniversitesi Tiyatro Topluluğu oyuncularına plaket takdim etti. Etkinlik çıkışında da, tüm katılımcı katılanlara günün anısına menekşe hediye etti.

Başkan Örki kadın personelleri unutmadı
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Pamukkale Belediyesi’nde çalışan kadın personelleri unutmadı. Başkan Örki, belediyenin ana yerleşkesi ile ek binalarında çalışan kadın personelleri tek tek ziyaret ederek günün anısına hediyeler takdim etti. Meclis salonunda kadın çalışanların istek ve taleplerini de dinleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemize hizmet ederken, belediyemizde görev yapan tüm kadın çalışanlarımızın çok güzel işlere imza attıklarına bizzat şahit oluyoruz. Kadın çalışanlarımızın özverili çalışmaları için her birinizi ayrı ayrı kutluyor ve bir erkek olarak sizleri ayakta alkışlıyorum. Pamukkale Belediyemizin yapmış olduğu güzel işlerde imzası olan kadın çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DTO Başkanı Erdoğan, kadınları unutmadı Başkan Erdoğan, ”Dünyadaki her şey kadının eseridir”
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan, kadınları unutmadı Başkan ...
Denizlili iş dünyasına 'Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma' projesi tanıtıldı Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici: “Aralık ayı itibariyle 2 bin 900 olan çırak öğrenci sayısını 5 bin 800 öğrenciye yükselttik”
YEREL HABERLER Denizlili iş dünyasına 'Mesleki Eğitimi Tanıtma ve ...
Kadınlar Günü’nde kadın hakları için yürüdüler Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kadınlarla birlikte kadın hakları için yürüdüler Başkan Doğan, kooperatifte 2 yıldır üretim yapan kadınlarla yıl dönümü pastasını kesti
YEREL HABERLER Kadınlar Günü’nde kadın hakları için ...
2 milyon liralık tekstil ürününü teslim etmeyen TIR şoförü yakalandı
YEREL HABERLER 2 milyon liralık tekstil ürününü teslim etmeyen TIR ...
8 Mart’ta İslam’da kadının yeri ve önemi vurgulandı Çameli’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 8 Mart’ta İslam’da kadının yeri ve önemi ...
Traktör römorkunun altında kalan işçi hayatını kaybetti Römorkunun altında kalan işçi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Traktör römorkunun altında kalan işçi hayatını ...
Kadınlar Ata’nın huzurunda Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen: “Bizler ülkemiz ve vatanımız için çalışacağız”
YEREL HABERLER Kadınlar Ata’nın huzurunda Kent Konseyi Kadın Meclisi ...
Çakıl taşı dökerken, römorktan düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Çakıl taşı dökerken, römorktan düşen işçi öldü
Denizlispor'da Başkan Uz inançlı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Başkan Uz inançlı
Denizli’de firari 8 FETÖ üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Denizli’de firari 8 FETÖ üyesi jandarmanın ...
Denizli'de 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Denizlispor aldığı her galibiyetle hedefine 1 adım daha yaklaşıyor
YEREL HABERLER Denizlispor aldığı her galibiyetle hedefine 1 adım ...
Denizli’de kültür buluşmaları devam ediyor Şair-yazar Serdar Tuncer Denizli’ye geliyor
YEREL HABERLER Denizli’de kültür buluşmaları devam ediyor Şair-yazar ...
Kadınlar Günü arifesinde kızı kadın cinayetine kurban veren acılı anne, şiddetin son bulmasını istedi
YEREL HABERLER Kadınlar Günü arifesinde kızı kadın cinayetine kurban ...
Böyle talihsizlik görülmedi; 1 maçta 3 kaleci birden sakatlandı Kaleyi 40 dakika boyunca savunma oyuncusu korudu
YEREL HABERLER Böyle talihsizlik görülmedi; 1 maçta 3 kaleci birden ...
Kadın Meclisi geleneklere sahip çıkıyor Büyükşehir’den ‘Kendi hediyemizi kendimiz tasarlıyoruz” etkinliği
YEREL HABERLER Kadın Meclisi geleneklere sahip ...
Denizlispor savaşıyor
YEREL HABERLER Denizlispor savaşıyor
2 milyonluk vurgun JASAT'a takıldı İstanbul’a teslim etmesi gereken 2 milyonluk tekstil ürününü İzmir’e götürüp kendi malıymış gibi bir depoya emanet etti. Kullandığı tırı boş bir araziye terk eden 19 yaşındaki şüpheli, yakalanmamak için işçi tutup aynı gün içinde 2 kez depo değiştirdi
YEREL HABERLER 2 milyonluk vurgun JASAT'a takıldı İstanbul’a teslim ...
İnovatif Fikirler Yarışması protokolü imzalandı
YEREL HABERLER İnovatif Fikirler Yarışması protokolü imzalandı
Mesut Bakkal; "İyi bir yola girdik"
YEREL HABERLER Mesut Bakkal; "İyi bir yola girdik"
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Denizlispor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Denizlispor: 1
Futbolcular maç yaparken soyunma odasından para ve telefonları çalındı
YEREL HABERLER Futbolcular maç yaparken soyunma odasından para ve ...
Çay paketinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Çay paketinden uyuşturucu çıktı
Kaçak ürünlerle birlikte yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Kaçak ürünlerle birlikte yakayı ele verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.