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Denizlili turizmci, Almanya'da acenteler birliğinin onursal başkanlığına seçildi

İHA

Denizlili turizmci, Almanya'da acenteler birliğinin onursal başkanlığına seçildi

Uzun yıllardan beri Almanya’da yaşayan Denizlili Paşa Güven, Almanya Türk Hava Yolları Acentalar Birliği (ATAB) onursal başkanlığına seçildi.

ATAB’ın uzun yıllardan beri başkanlığını sürdüren Paşa Güven, genel kurulda aday olmadı. ATAB Genel Kurulu da Paşa Güven’i onursal başkanlığa oy birliği ile seçti. Seçim sonrası bir konuşma yapan Paşa Güven, Onursal Başkanlık gibi çok ulvi ve yüce bir makama seçildiği için çok mutlu olduğunu ve kendisini bu makama layık gören ATAB üyelerine teşekkür ettiğini belirterek, “Bizler köşemizde oturacak insanlar değiliz. Statik kalmak bizim inancımıza ve ülkümüze ters olan bir durum. Birliğimizin devamı ve menfaatleri için bundan sonra da elimden geleni yapacağım” dedi.

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