Çardak Havalimanı'ndan 28 bin yolcu hizmet aldı

Denizli Çardak Havalimanı’nda Şubat ayında toplam 28 bin 398 yolcuya hizmet verildi. 1 yılda iç hat yolcu trafiğinin ise 26 bin 592 olduğu belirtildi.



Ocak ayında, Denizli Çardak Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 329, dış hatlarda 14 olmak üzere toplamda 343’e ulaştı. Yük trafiği ise Ocak ayında toplamda 247 ton oldu. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı’nın 2022 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Denizli Çardak Havalimanı’nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 26.592, dış hat yolcu trafiği 1806 oldu. Böylece şubatta toplam 28 bin 398 yolcuya hizmet verildi. Şubat ayında Denizli Çardak Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 300, dış hatlarda 16 olmak üzere toplamda 316’ya ulaştı. Yük trafiği ise şubat ayında toplamda 294 ton oldu.



Geçen iki aylık dönemde ise Denizli Çardak Havalimanı’nda yolcu trafiği 51 bin 680, uçak trafiği 659, yük trafiği ise 541 ton olarak gerçekleşti.

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