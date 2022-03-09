Kızılcabölükspor - Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA) -

STAT: Kızılcabölük Semt

HAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Sinan Günaydın (xx), Metin Ekren (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (x) Adem (xx), Mehmet Kaan (xx), Halil (xx), Furkan Şamil (x) (Dk. 69 Mustafa xx), Yunus Emre (xx) (Dk. 83 Can Bayırkan xx), Anıl (xx), Mehmet Can (x) (Dk. 77 Behiç Alpagut xx), Mehmet Akif (xx), Cihan Halil (x) (Dk. 69 Cihan Özkaymak xxx), Vedat (xx)

GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR: Süleyman Enes (x) Şevket (x), Emre Karadağ (xx), Raşit (x) (Dk. 87 Ozan), Ahmet (xx), Taner (x), Emre Adiloğlu (xx), Mert (x), Ömer Buğdaycı (xx), Berat (x) (Dk. 8 Fırat x) (Dk. 61 Onur xx), Hazarhan (x) (Dk. 87 Oğuz)

GOLLER: Dk. 90+3 Cihan Özkaymak (Kızılcabölükspor) - Dk. 67 Ahmet ( Gema Polimer Şile Yıldızspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Akif, Anıl, Adem, Halil (Kızılcabölükspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, evinde konuk ettiği Gema Polimer Şile Yıldızspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip maçın 67'nci dakikasında Ahmet'in golüyle öne geçerken, sarı-kırmızılılar bu gole 90+3'üncü dakikada Cihan Özkaymak ile yanıt verdi: 1-1. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 27, Şile Yıldızspor 43 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN

2022-03-09 16:07:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.