Yaban hayatının ağır kış koşullarında yiyecek telaşı

– Denizli’de ağır kış şartlarından etkilenmemeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından doğaya bırakılan yemlere ulaşmaya çalışan akbaba, kızıl geyik ve kuzgunun telaşı, fotokapanlara yansıdı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP) kentlerde yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapanların görüntülerini yayınlanırken, görüntülerde akbaba, kızıl geyik ve kuzgunun yem telaşı yer alıyor.

DKMP Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü, bölgeye bağlı Denizli’de yemleme çalışması sonrası yaban hayvanlarının yem yerken ki sırada fotokapanlara yansıyan görüntülerini yayınladı. Görüntülere kızıl akbaba, kara akbaba, kızıl geyik, dağ keçisi ve kuzgun görüntüleri yansıdı. Yem telaşı içerisinde oldukları gözlenen hayvanların yem yedikleri esnada hayli dikkatli oldukları dikkatlerden kaçmadı.

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