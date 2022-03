Serdar Tuncer sevenleriyle buluştu Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları doludizgin devam ediyor

Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları programının bu haftaki konuğu şairyazar ve programcı Serdar Tuncer oldu. Binlerce Denizlili, Tuncer’in seslendirdiği şiirler ve kendine has sohbetiyle unutulmaz bir gece yaşadı.



Türkiye’nin önde gelen isimlerini Denizli’de ağırlamaya devam eden Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları programının bu haftaki konuğu sevilen şiirleri ve kendine has sohbeti ile tanınan şairyazar ve programcı Serdar Tuncer oldu. Tuncer, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Denizlililerle buluştu. Başkanvekili Ali Değirmenci, programın açılış konuşmasında Denizli’nin artık her alanda dünya şehirleri ile yarıştığını belirterek, geçmişte kültür ve sanat programı yapacak mekan eksikliği yaşadıklarını, 2019 yılında açılan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile birlikte bu sorunu aştıklarını ifade etti.



“Misafirlerimizi başımızın üstünde ağırlamaya devam edeceğiz”

Tuncer’i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Değirmenci, “Üç yıldır burada güzel faaliyetler yapıyoruz. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte sizler de programlarımıza geliyorsunuz. Neredeyse her gün bir faaliyet yapıyoruz. Sizler buraya kar, yağmur demeden geldiğiniz sürece bizler de bu güzel etkinliklere devam edeceğiz. Denizli buraya geldiği sürece kongre ve kültür merkezimizin bütün ışıkları yanıyor olacak. Misafirlerimizi başımızın üstünde ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.



Denizli için şiir vakti

Açılış konuşmasının ardından sahneye çıkan Serdar Tuncer, Cemal Safi’den Abdurrahim Karakoç’a, Sezai Karakoç’tan Yavuz Sultan Selim’e, Necip Fazıl Kısakürek’ten Arif Nihat Asya’ya uzanan Türk edebiyatında önemli yer edinmiş şairlerin eserlerini seslendirirken, kendi eserlerini de Denizlililerle paylaştı. Tarihsel pek çok anı ve anekdotları da davetlilerle paylaşan Serdar Tuncer kendine has sohbeti ve üslubuyla programa katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

