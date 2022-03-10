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Uzmanlar böbrek sağlığı için uyardı Bilinçsiz tuz kullanımı böbrek rahatsızlığına yol açıyor Dünyada 850 milyona yakın böbrek rahatsızlığı olan insan yaşıyor

İHA

Uzmanlar böbrek sağlığı için uyardı Bilinçsiz tuz kullanımı böbrek rahatsızlığına yol açıyor Dünyada 850 milyona yakın böbrek rahatsızlığı olan insan yaşıyor

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Üroloji hekimleri, böbrek sağlığına farkındalık oluşturmak için her yıl 10 Mart’ta kutlanan Dünya Böbrek Günü’nde önemli açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda her 10 kişiden 1’inde böbrek rahatsızlıkları görüldüğünü aktaran hekimler, sağlıklı bir böbrek için aşırı tuz tüketiminden kaçınılmanın ve bol su içmenin bir kez daha altını çizdi.

Böbrekler, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için gerekli olan çok sayıda işlevi görüyor. Böbreklerin en önemli görevlerinden biri de, günlük metabolizma sonucunda oluşan zararlı maddeleri idrarla vücudumuzdan uzaklaştırmak. Bu sayede de vücuttaki tüm organların uygun bir şekilde çalışması sağlamak. Düzensiz beslenmeden yanlış aktiviteye, aşırı tuz tüketiminden yetersiz su içmeye kadar günlük yaşantıda yapılan yanlışlar, böbreklere zarar veriyor. Yapılan yanlışlarla birlikte hem dünya hem ülkede böbrek hastalarının sayısı hızla artıyor. Bu sayının dünyada milyonları ülkemizde ise yüz binleri geçtiği düşünülüyor. Böbrek rahatsızlığı ile karşı karşıya kalmamak ve böbrek sağlığını korumak için Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde görev yapan Üroloji hekimleri konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya Böbrek Günü’nün insanları böbrek hastalıkları hakkında bilinçlendirme amacıyla belirlendiğini vurgulayan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, insanların böbrek rahatsızlığının ilerlemeden uzman doktorlara başvurmasını önerdi. Prof. Dr. Tuncay, Dünya üzerinde milyonlarca böbrek rahatsızlığı yaşayanların olduğunu söyleyerek “Her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü olarak belirlenmiş Böbrek Günü Dünya Nefroloji Derneği ve Dünya Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu tarafından böbrek hastalıkları ile ilgili bilgilendirmek amacıyla belirlendi. Böbrek bildiğiniz gibi hayati bir organdır. Dünya üzerinde 800 ile 850 milyon arasında böbrek rahatsızlığı olan insanlar yaşamakta. Her 10 bireyden 1 kişiyi böbrek rahatsızlığı yaşamakta. Bu rahatsızlıklar tedavi edilmezse, kronik böbrek yetmezliği dediğimiz, hem kişilerin iş ve güç kaybına neden olan hem toplumları oldukça ağır faturalarla ve tedavi masraflarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Yan etkileri çok fazla rahatsızlığa dönüşüyor. Böbrek rahatsızlığı oluşmadan kronik böbrek yetmezliği oluşmadan böbrek rahatsızlığını tedavi etmek mümkün. Dünyadaki insanlar böbrek rahatsızlığı olduğunda doktora giderek tedavilerini mutlaka olsunlar. Kimi böbrek rahatsızlıklarının ilerleyişi ne yazık ki önlenemiyor kimileri de zamanında tedavi edildiği için önlenebiliyor. Bu nedenle böbrekle ilgili şikayeti olan hastaların, bireylerin mutlaka doktor kontrolüne girerek böbreklerini kontrol ettirmeleri önemli” ifadelerini kullandı.

“Böbreklerimizi korumak için susuz kalınmaması gerekir”
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kayık ise, böbreklerin insan vücudundaki pis kanı temizlediğini söyleyerek, korunması için su içilmesinin gerektiğinin altını çizdi. Op. Dr. Kayık, Böbreklerde ağrı gibi durumlarda karşı karşıya kalanların, üroloji uzmanlara başvurmasını önererek, “Böbreklerimiz diğer karaciğer dalak, kalp, beyin gibi çok önemli bir organımızdır. Boşaltım sisteminin ana organı böbreklerimizdir. Vücuda kirli olarak giren kanı, böbreklerimizin her birinde olan filtreler temizler. Böbreklerimizi korumak için susuz kalınmaması gerekir. Eğer idrarınızda bir kanama, boşluklarda böbreklerimizin olduğu yerlerde ağrılar, idrar yaparken yanma, sızı hissedersek mutlaka ilgili üroloji uzmanına başvurulması gerekir” dedi.

“Tuzsuz gıdalar ile beslenilmeli, bilinmeyen ağrı kesiciler kullanılmamalı”
Böbreklerin insan vücudundaki zararlı maddelerin atılmasında büyük işlevi olduğuna değinen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı, “Böbreklerimiz vücudumuzun her 2 arka kısmında bulunan vücudumuzdaki zararlı maddelerin atılmasını sağlayan organlarımızdır. Bu organlarımızın korunması sağlığımız için çok önemlidir. Bu nedenle hipertansiyon, şeker gibi rahatsızlıklarınız varsa bunların kontrol edilmesi, tuzsuz gıdaların alınması, bilmediğimiz ağrı kesicilerin kullanılmaması çok önemlidir” dedi. Op. Dr. Başakcı, bilinmeyen ağrı kesicilerin de kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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