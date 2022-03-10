Engelli ve hamile personellere 1 gün izin

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Denizli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerine 1 gün izin verildi.

Denizli Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile personellerin 1 gün izinli sayılacağını belirterek yaptığı açıklamada, “İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerimiz 11 Mart 2022 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verdi.

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