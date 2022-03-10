Kar yağışı nedeniyle zincirsiz ve kar lastiksiz araçlara geçiş kapatıldı Antalya ve Muğla karayolu kar nedeniyle ulaşıma kısa süreliğine kapatıldı

Denizli’de akşam saatlerinde kar yağışının yoğunlaşmasıyla beraber DenizliAntalya ile DenizliMuğla karayolu zincirsiz ve kar lastiksiz araçlar için ulaşıma kapatıldı. Karayolunda trafik kontrollü şekilde sağlandığı belirtildi.



Denizli'de akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Denizli Antalya ve Denizli Muğla karayolu olumsuz hava şartlarından dolayı zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine kapatıldı. Trafik polisleri Cankurtaran rampasında araçların çıkışına kontrollü olarak izin verirken, ağır vasıta araçlar ile TIR’ların geçişine izin verilmediği açıklandı. Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle havanın eksi 7 dereceye kadar düşeceği açıklandı. Karayolları ekipleri yolların buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

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