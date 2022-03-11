Denizlispor'a 2 haftalık fırsat

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyetle kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Altaş Denizlispor, sezona olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 hafta ara verilmesiyle hem dinlenme hem antrenman yapma fırsatı buldu.

Ligde bu haftayı bay takım olarak geçen yeşil-siyahlılar, Futbol Federasyonu'nun yurttaki olumsuz hava koşulları yüzünden hafta sonu oynanacak maçları 1 hafta ileri kaydırmasıyla toplam 2 hafta maç oynamayacak. Denizlispor, bu arayı kamp dönemi gibi geçirerek teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde sıkı çalışmayı hedefliyor.

Denizlispor, ara sonrası alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Kocaelispor'a deplasmanda rakip olacak. Yeşil-siyahlı ekip 2 günlük iznin ardından çalışmalara dün başladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-03-11 10:58:54



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