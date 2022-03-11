Başkan Zolan’dan milli şair Mehmet Akif Ersoy'u unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Zolan’dan milli şair Mehmet Akif Ersoy'u unutmadı

İHA

Başkan Zolan’dan milli şair Mehmet Akif Ersoy'u unutmadı

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, “Milli Mücadele döneminde ülkemizin dört bir tarafında dalga dalga yankılanan, milletimizin bağımsızlık ateşini alevlendiren İstiklal Marşımız dün olduğu gibi bugün de aynı duygularla söylenmektedir” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milli Mücadele döneminde Türk milletini ayağa kaldıracak, birlik ve beraberliği pekiştirecek bir milli marş gereksinimi duyulduğunu ve 12 Mart 1921’de TBMM tarafından 724 şiir arasından Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın seçildiğini anlattı. Milli Şair Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın her dizesinde inanç, iman, cesaret, kahramanlık, bağımsızlık aşkı, vatan ve millet sevgisi dolu olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, “Milli Mücadelenin en zorlu döneminde, aziz milletimizin yeniden şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser sonsuza kadar vatanımızın her karış toprağında gururla söylenecektir” ifadelerini kullandı.


"Kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum"
Ömrünü vatana ve millete adayan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve tüm eserlerine sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Milli Mücadele döneminde ülkemizin dört bir tarafında dalga dalga yankılanan, milletimizin bağımsızlık ateşini alevlendiren İstiklal Marşımız dün olduğu gibi bugün de aynı duygularla söylenmektedir. Bu eşsiz eser Türk milletinin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğinin tescili olmaya devam edecektir. Bu vesilelerle başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için kanını döken aziz şehitlerimizi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve ebediyete irtihal eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor'a 2 haftalık fırsat
YEREL HABERLER Denizlispor'a 2 haftalık fırsat
Sağlık ve sosyal hizmet modelleri çeşitlendirildi
YEREL HABERLER Sağlık ve sosyal hizmet modelleri çeşitlendirildi
Kar yağışı nedeniyle zincirsiz ve kar lastiksiz araçlara geçiş kapatıldı Antalya ve Muğla karayolu kar nedeniyle ulaşıma kısa süreliğine kapatıldı
YEREL HABERLER Kar yağışı nedeniyle zincirsiz ve kar lastiksiz ...
Otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Engelli ve hamile personellere 1 gün izin
YEREL HABERLER Engelli ve hamile personellere 1 gün izin
Hurdaların eksildiğini fark eden Başkan, hırsızlık yapan 3 personelini yakalattı
YEREL HABERLER Hurdaların eksildiğini fark eden Başkan, hırsızlık ...
Bayılan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi Kahraman şoförün bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirmesi kamerada
YEREL HABERLER Bayılan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ...
Yaban hayvanlarına yem bırakıldı, yedikleri anlar görüntülendi
YEREL HABERLER Yaban hayvanlarına yem bırakıldı, yedikleri anlar ...
Çalınan motoruna jandarma sayesinde geri kavuştu
YEREL HABERLER Çalınan motoruna jandarma sayesinde geri kavuştu
Pamukkale’de İstiklal Marşı'nın 101. yaşı anısına panel düzenlenecek
YEREL HABERLER Pamukkale’de İstiklal Marşı'nın 101. yaşı anısına ...
Başkan Örki’den MHP İl Başkanı Garip’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Örki’den MHP İl Başkanı Garip’e ziyaret
PAÜ’den toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda örnek plan
YEREL HABERLER PAÜ’den toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda örnek ...
Maske zorunluğunun kalkması Denizlilileri ikiye böldü Açık alanda kalkan maske zorunluğu vatandaşı hem tedirgin hem mutlu etti
YEREL HABERLER Maske zorunluğunun kalkması Denizlilileri ikiye ...
Uzmanlar böbrek sağlığı için uyardı Bilinçsiz tuz kullanımı böbrek rahatsızlığına yol açıyor Dünyada 850 milyona yakın böbrek rahatsızlığı olan insan yaşıyor
YEREL HABERLER Uzmanlar böbrek sağlığı için uyardı Bilinçsiz tuz ...
Serdar Tuncer sevenleriyle buluştu Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları doludizgin devam ediyor
YEREL HABERLER Serdar Tuncer sevenleriyle buluştu Büyükşehir İle ...
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi Denizli’de hayata geçiyor
YEREL HABERLER Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi ...
Merkezefendi'ye potada Fenerbahçe konuk
YEREL HABERLER Merkezefendi'ye potada Fenerbahçe konuk
Göçmen mahallenin 3 nesillik geçim kaynağı unutuldu Talep yağan meslek, göçmen mahallesinde unutuldu
YEREL HABERLER Göçmen mahallenin 3 nesillik geçim kaynağı ...
El Emeği Pazarı yeni başkanını seçti
YEREL HABERLER El Emeği Pazarı yeni başkanını seçti
Bahar ayında kar yüzünü göstermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bahar ayında kar yüzünü göstermeye devam ediyor
Yaban hayatının ağır kış koşullarında yiyecek telaşı
YEREL HABERLER Yaban hayatının ağır kış koşullarında yiyecek telaşı
Kanser tarama tırında yüzlerce teşhis konuldu
YEREL HABERLER Kanser tarama tırında yüzlerce teşhis konuldu
Başkan Kepenek kadınları yanında olmaya devam ediyor Honaz Belediyesinin düzenlediği etkinlikte kadınlar hem eğlendi hem de öğrendi
YEREL HABERLER Başkan Kepenek kadınları yanında olmaya devam ...
Meteorolojiden zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden zirai don uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.