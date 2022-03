MHP'nin yeni il yönetimi, Denizli'yi karış karış gezecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Denizli İl Başkanı olarak atanan Av. Yusuf Garip, “Bir bayrak değişimi yaşadık. İlk olarak partimize emek vermiş kırgın, küskün herkese ulaşacağız. Yeni dönemde MHP’li dava arkadaşlarımızla bir ve beraber olarak Denizli’mizde her mahallede vatandaşlarımıza ulaşıp, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız” dedi.



MHP Denizli İl Teşkilatında 27 Şubat’ta bayrak değişimi yaşanmıştı. MHP Genel Merkezince Av. Yusuf Garip, İl Başkanı olarak atandı. MHP Denizli İl Başkanı Garip, yeni dönemde yapacakları çalışmaları, izleyecekleri yol haritasıyla ilgili detayları Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Basın mensuplarının İYİ Partili bir ismin MHP Denizli Yönetim listesinde yer almasıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Garip, flaş açıklamalarda bulundu.



MHP Denizli Teşkilatı olarak bir ve beraber Denizli’ye hizmet edeceklerini belirten Yusuf Garip, “ 27 Şubat’ta Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin tensipleri ile MHP Denizli İl Başkanlığına atanmış bulunuyoruz. Görevi bize layık gören Genel Başkanımıza ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkanımız Semih Yalçın’a teşekkür ediyorum. Kısa süre içerisinde parti yönetimimizi oluşturduk. Parti genel tüzüğümüzün 2. Maddesinde de yer aldığı gibi Denizli’de insan haklarına dayalı, hoşgörülü, seviyeli bir siyaset izleyeceğiz. Kesinlikle ötekileştirme, karşıya bir üstünlük görme gibi bir durumumuz olmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi, siyaset yapmayı; herkesi kucaklamayı, özünde ve esasında insan odaklı bir siyasi kurumdur. Bugüne kadar emeği geçen Başkanlarımıza, yönetimlere ve dava arkadaşlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Denizli’de izleyeceğimiz siyaset kısır çekişme içerisinde olmayacaktır. Kimseye karalama ve ötekileştirme anlayışı olmayacak. Öncelikle kendi içimizde partiye küsmüş, kırılmış, kenara çekilmiş olan dava arkadaşlarımıza gönül kapılarını açacağız. Gerekirse ayaklarına gideceğiz ve dertlerine derman olacağız. Kırgınlıkları geride bıraktıktan sonra da diğer partilerle siyasi ilkelere, hukuka ve siyasi ahlaka uygun şekilde ılımlı bir ilişki kuracağız. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın; Cumhur İttifakı ve 2023 hedefleri söz konusu. Bu yolda genel merkezimizin politikalarını yürüteceğiz” diye konuştu.





İyi analizler yaptıklarını kaydeden Garip, “İlerleyen tarihlerde tüm ilçelerimizde; Denizli’nin en ücra, en uzaktaki dağ köylerine kadar gideceğiz. Partili olsun olmasın, herkese ulaşacağız. Tüm gönüllere gireceğiz. Öncelikle MHP’nin farkını hissettireceğiz. Partimize emek vermiş kim varsa kalkıp kapı kapı ziyaret edeceğiz. MHP’nin kurumsal kimliğine ve Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’ye hakareti olmayan, her ferdimizle bir araya geleceğiz. En yakında tarihte de MHP’ye emek veren kim var ise yoğun katılımlı bir salon toplantısı yapacağı ” dedi.



Liste sorununa flaş açıklama

Bir basın mensubunun İYİ Parti Yönetiminde bulunan Selami Akdağ’ın MHP’nin kamuoyuna duyurduğu il yönetim listesinde nasıl yer alabildiği sorusunu da yanıtlayan Garip, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu, “Siyasette partiler arası geçiş ve transferler her zaman olmuştur. İYİ Parti yönetiminde bulunan kişi daha önce MHP’de siyaset yapmış bir şahsiyettir. Ben kendisiyle görüşmedim ancak partimizin temsilcisi ile bir görüşme yapmışlar. İl yönetimi oluşturulurken, partimiz adına görüşen temsilci ile o şahsın telefon kayıtları var. Vakti zamanı geldiğinde de bunları ibraz edebiliriz. Arkadaş daha önce MHP’de siyaset yaptığını mevcut partisinde de huzurlu ve mutlu olmadığını, MHP’de bir kan değişimiz ve ise tekrardan geri dönmeyi düşündüğünü ifade etmiş. Bu talep bize iletildi ve böyle bir düşünce hasıl oldu. Partimizin üst düzey yetkilileri ile görüşmeler yapıldı ve bunun üzerine ismi listeye yazıldı. Ancak dikkat ederseniz ki, liste açıklandıktan 1215 saat hiç kimseden ses çıkmadı. Arkadaşın şahsına mevcut partisinden MHP’ye geçmemesi ile ilgili gelecek dönemle ilgili vaatlerde bulunulduğu, ikna edilmeye çalışıldığı bu sebeple de partimiz geçişinin, partisindeki kişilerce engellendiğine dair bize söylemler iletildi. Durum açıkçası bundan ibarettir. Partilere her zaman değişik şekillerde transferler ve geçişler olabilir. Burada tartışılması gereken konu partimizin tutumu değil, bahsi geçen partilinin mevcut partisinde iken bizimle böyle bir diyaloğa girmesidir. Takdiri Denizli kamuoyuna bırakıyorum” diye konuştu.

