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Pamukkale Belediyesi Milli şairi unutmadı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: “Bulduğumuz her fırsatta akdimizi, yeminizi tekrarlamalıyız”

İHA

Pamukkale Belediyesi Milli şairi unutmadı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: “Bulduğumuz her fırsatta akdimizi, yeminizi tekrarlamalıyız”

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü ile ilgili Pamukkale Belediyesi, özel bir program gerçekleştirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Biz Türk Gençliği’ni aydın bir şekilde yetişmek ve atamızın bize göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için elimizden gelen bütün gayreti göstermek zorundayız” dedi.

Pamukkale Belediyesi 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği düzenledi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda “Şairini Aşan Metin ‘İstiklal Marşı” adıyla düzenlenen panele Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ev sahipliği yaparken, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, ilçedeki liselerde öğrenim gören öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki yaptı. İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümünde bu etkinliği düzenlediklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Mehmet Akif Ersoy yıllar sonra bir açıklamasında bağımsızlığa ve istiklale duyduğumuz o ruhla yazdık diyor, seneler sonra ve ekliyor, ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırtmasın’. Bu gibi programlarla da verilmeye çalışılan mesaj da budur. Türk Milleti bir daha o günleri yaşamasın diyerek, her sene bu özel günlerde böyle programlar düzenlenmesinin altında yatan asıl sebep de bu. Biz Türk Gençliğini aydın bir şekilde yetişmek ve atamızın bize göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için elimizden gelen bütün gayreti göstermek zorundayız” dedi.

“Bulduğumuz her fırsatta akdimizi, yeminizi tekrarlamalıyız”
Konuşmalarının devamında Başkan Örki, “Bulduğumuz her fırsatta akdimizi, yeminizi tekrarlamalıyız. O yüzden sizlerden beklentimiz, hem bu anımıza hem de geleceğimize sahip çıkalım. Kurtuluş Savaşı mücadelesinden bugünlere kadar bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak için canını seve seve veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi bugün bir arada toplanmamızı vesile kılan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum” diye konuştu.

“İstiklal Marşı milletimize 101 yıl önce ışık olmuştur”
Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise yaptığı konuşmada, “İstiklal Marşı, birçok imkansızlıklar içerisinde bulunan milletimize 101 yıl önce ışık olmuştur. Hiçbir şey bu Kurtuluş Savaşımızın verilmesine engel olamadı. O günü, nereden nereye geldiğimizi bu gibi milli hatırlatma günlerinde hep akılda tutmak lazım. Hedefimiz olan seviyeye çıkmak için hep birlikte her gün daha çok çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle etkinliği düzenleyen Pamukkale Belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Panelde İstiklal Marşı’nın anlamı konuşuldu
Konuşmaların ardından panele geçildi. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Solmaz’ın yönetiminde gerçekleşen “Şairini Aşan Metin ‘İstiklal Marşı’ Paneli”nde PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Kevser Sönmez Sevinç, “İstiklal Marşı’nın 10 kıta yorumlanması”, Araştırma Görevlisi Orhan Baldane, “İstiklal Marşı’nın yazılışı ve kabul edilmesi süreci” ve Doç. Dr. Dilek Çetintaş ise “İstiklal Marşı’nın millet için önemi” konularında önemli bilgileri öğrencilere aktardı. Verimli geçen panel sonunda Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen tarafından günün anısına plaketler takdim edildi. Panel sonunda katılımcılar Pamukkale Belediyesi tarafından açılan “İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Fotoğraf Sergisi”ni gezdiler. Panele katılan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nden Hasan Karaçil, “Güzel bir etkinlik oldu. Her yıl olduğu gibi Mehmet Akif Ersoy’u andık. Bizi burada ağırlayan ve etkinliği düzenleyen Pamukkale Belediyesi’ne başkan Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum” derken, aynı okuldan Yusuf Acer ise “Bu etkinlik sayesinde öğrenciler olarak bizler İstiklal Marşı hakkında, o dönem yaşananlar ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olduk. Bu sene de Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u tekrardan anma fırsatı yakaladık. Bu güzel etkinlik için Pamukkale Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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