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DTO'dan kamu kurumları ve STK’ların temsilcilerine ziyaret Başkan Erdoğan: ”Denizli’mizi daha da büyütmenin peşindeyiz”

İHA

DTO'dan kamu kurumları ve STK’ların temsilcilerine ziyaret Başkan Erdoğan: ”Denizli’mizi daha da büyütmenin peşindeyiz”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üye ziyaretlerini kesintisiz sürdürürken, kamu kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da yetkilileri ile görüşüp, istişarelerde bulunuyor. Başkan Erdoğan, “Bunca çabamız, Denizli’miz ve hemşehrilerimiz için daha güzelini ve daha iyisini yapabilmek içindir. El birliğiyle yeni fikirler, projeler ve işler üreterek, Denizli’mizi daha da büyütmenin peşindeyiz” dedi.

Başkan Erdoğan, Vergi Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulunan Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve beraberindeki Vergi Dairesi Grup Müdürlerini misafir etti. Görüşmelerinde Vergi Haftası’nın 33’üncü kez kutlandığını anlatan Denizli Vergi Dairesi Başkanı Tekin, “Ana amacımız, vergi bilincini tüm bireylere aşılamaktır. Denizli’deki mükelleflerimizin vergi konusunda hassas davranmaları, bizleri çok mutlu ediyor. Bunlar içinde üyeleriniz önemli bir yet teşekkül ediyor; sizin nezdinizde hepsine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuklarının haftalarını kutlayan ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Erdoğan ise “Vergi gelirlerinin, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde büyük önem taşıdığını biliyoruz. Kazançlarımızın vergisi, ülkemizin ve milletimizin daha güçlü olması için yarınlarımızın teminatıdır! Vergisini zamanında ödeme gayretinde olan tüm üyelerimize, bu vesileyle sağladıkları katkı için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Makina Mühendisleri Odası’nın yeni yönetimini ağırladı
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi’nin 1213 Şubat 2022’de yapılan 14’üncü dönem genel kurul ve seçimlerinin ardından oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri ile Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Umut Cüneyt İyiol’u da ağırladı. İyiol ile yönetimini kutlayıp, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. Yeni dönemlerinin önceki dönemlerden de aktif ve güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Beyazay Derneği’nin Denizli şubesi yöneticileri ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Beyazay Derneği’nin Denizli Şubesi Başkanı Dilek Yüksel Kahveci ile yönetim kurulu üyelerini misafir etti. İş birliği yapabilecek konularda istişarede bulundu. Ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, “Sosyal yaşamın temel taşlarından sivil toplum kuruluşlarımızın insanımızın daha iyiye yönelmesi ve dahi iyi duruma gelmesi için sarf ettiği emek, bizim için baş tacıdır. Bu konuda elini taşın altına koyanlardan biri de Beyazay Derneği’mizin Denizli Şubesi. Sizleri kutluyorum. Hizmet verdiğiniz birbirinden güzel çocuklarımızın yarınları için her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum” dedi.

Satranç federasyonu temsilcileri ile de görüştü
Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası’nın 20’nci Meslek Komitesi Başkanı Nail Özdal ile ziyaretine gelen Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Medine Boz ve Satranç Federasyonu İl Temsilcisi İsmail Sarı’yı da ağırladı.

Ankara’dan misafirleri ile bir araya geldi
Başkentten gelen Matematikçiler Derneği (MATDER) Başkanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Sayan ve dernek yöneticileri de DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ı, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aşçı ile ziyaret ettiler. Derneklerinin amacı ve faaliyetleri hakkında bilgilendirdiler. Başkan Erdoğan, konuklarına “Bireylerin nitelikli yüksek öğretim alabilmesi, millet ve devlet olarak bizi daha da yükseltecektir. O nedenle, bu alanda atılacak her adım, bizim için çok önemlidir. Sizlere bu alandaki emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bu görevi bir sivil toplum kuruluşunda da üstlenmişsiniz; kolaylıklar diliyorum” diye seslendi. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Denizli’m Kültür Ve Dayanışma Derneği’nin yöneticilerini kabul etti
Başkan Erdoğan, Denizlim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keysan’ı da ağırladı. Ziyaretinden dolayı teşekkür edip, faaliyetlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ziyaretlerle ilgili olarak “Ortak sevdamız Denizli’miz için sivil toplum kuruluşlarımızla el birliği ile durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Ankara'da hizmet veren Denizlim Derneği Başkanımız Sayın Mustafa Keysan ile Denizli için neler yapabileceğimizi, iş birliği yapılabilecek projelerimizi ayrıntılı görüşme imkânı bulduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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