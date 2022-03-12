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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolda kalan sürücülerin imdadına mahallenin gençleri koştu

İHA

Yolda kalan sürücülerin imdadına mahallenin gençleri koştu

Denizli’de etkili olan kar yağışı sonrası araçları ile yolda kalan sürücülerin yardımına, mahallenin gençleri traktör ve ısınmaları için ateş yakara yetişti.

Denizli’de yüksek kesimlerde gün boyu etkili olan kar yağışı, beraberinde ise olumsuzluklar oluşturdu. AntalyaMuğla Karayolunu bir süre trafiğe kapatan kar, bir çok sürücüyü ise yolda bıraktı. Zaman zaman trafik kazalarının meydana geldiği yerlerde, ekipler müdahale ederek yolun kapanmamasına engel olmaya çalıştı. Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesinde bulunan gençler, yolda kalan sürücüleri yalnız bırakmadı. Yol kenarında ateş yakarak vatandaşların ısınmasını sağlayan gençler, traktör ile de bazı araçları mahsur kaldığı yerden kurtardı. Bahar ayı olmasına rağmen kar nedeniyle ilk defa bu kadar yolda sürücü kaldığını belirten gençler, vatandaşlardan da olumlu dönüş aldıklarını söyledi.

“Yolda kalanlar mutlu oluyor”
Ateş sayesinde sürücülerin ısındığı belirten Ergüden Akdoğan, “Bu işi 12 yıl önce gönüllü olarak başladık. Daha sonra yaptığımız iş sonucu bazılar para vermeye başladı. Yolda kalanlara yardımımız dokundu. Yolda kalan vatandaşlarımız ısınması içinde ateş yakarak böyle bir iş yaptık. Tabi yolda kalanlarda yaptıklarımızdan dolayı mutlu oluyor. Bizler karşılıklı hem muhabbet ediyoruz hem de yardımcı oluyoruz. Bugün saat akşam 21.00'dan beri 10 kişiden fazla kişiyi kurtardık. Vatandaşlar burada çıkamadığı ve geçemediği noktalardan araçla çekip kolayca gitmesini sağlıyoruz. Sürücülere vermek istediğim bir mesaj var. Tedbirli olsunlar, kar zincirini ve lastiğini taksınlar. Kar lastiği olmadan yola çıkmasınlar” ifadelerini kullandı.

“Traktörle mahsur kalan aracımızı çekti”
Yolda mahsur kaldıktan sonra araçlarının kurtarıldığını ifade eden Mert Acı, “Aşağı yol güzergahında geliyordum. Önümde bir araç kaldı. Yolda kalmasaydı ben devam edecektim. Tabi önümdeki araçtan dolayı hızımı düşürdüm ve bir daha yokuş yukarı olduğu için hızlanamadım. Ben 5 saattir buradayım. Cankurtaran'da oturuyorum, ilerde bizim evimiz var. Oradaki evimde ailemi ziyarete geldim. Eve varamadım ve arkadaşlar sağ olsunlar traktörle bizi çekti. Ben geldiğimde ateş yakmışlardı, bundan dolayı ısınmaya geldim. Baktım arkadaşlarda tanıdık çıktı. Hem muhabbet ediyoruz hem de yardımcı oldular” dedi.

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