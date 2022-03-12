Denizlispor'da Bakkal farkı

DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yenen düşme hattındaki Altaş Denizlispor Teknik Direktör Mesut Bakkal'la çıkış yakaladı. Deneyimli teknik adamın dümene geçmesiyle toparlanan yeşil-siyahlılar 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak umutlandı. Mesut Bakkal'la 11 puan toplayan Denizlispor düşme hattından henüz çıkamasa da gelecek maçlar için ışık verdi. Kalan 9 maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayan Bakkal, "İyi bir çıkış yakaladık. 6 maça baktığımızda kritik puanlar topladık. Elbette işimiz bitmedi. Umutluyuz ve hedefimize ulaşacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2022-03-12 11:04:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.