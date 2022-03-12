Cerrahi Hastanesi, Honazlı kadınları bilgilendirdi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş, Honazlı kadınları sık görülen kadın hastalıkları ve doğum konusunda bilgilendirdi.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle ilçede yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Honaz Belediyesi Düğün Salonu’nda farklı yaş gruplarından yüzlerce kadının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş, kadınlara sık görülen hastalıklar ve doğum konusunda bilgiler aktardı.



"HPV virüsü en sık cinsel ilişki ile bulaşıyor"

Kadınlarda sık görülen rahim ağzı kanserinden korunmanın ilk yolunun düzenli tarama yaptırmak olduğunu anlatan Doç. Dr. Ömer Demirtaş, “Rahim ağzı kanseri, özellikle gelişmekte olan ülkeler olarak baktığımızda kadın kanserleri arasında en sık görülen bir kanser türü olarak biliniyor. HPV virüsü en sık cinsel ilişki ile bulaşıyor, bu nedenle bu hastalıktan korunmanın temel yolu korunmalı ilişkidir. Korunmasız ilişkilerde eğer partnerde HPV var ise çok rahatlıkla sıyrıklardan, çatlaklardan karşı cinse bu virüs bulaşabiliyor. Genelde 2 yıl içerisinde bağışıklık sistemleri bu virüsü yenebiliyor ama çok az bir kısımda kalıcı olabiliyor. Bunlarda standart rutin taramalar ile fark edilebiliyor. HPV testleriyle tespit edilebiliyor ve sağlık politikası olarak devletimiz standart KETEM merkezlerinde bu taramaları yapılabiliyor. Önlenebilir bir kanser türü olduğunu bilmek ve taramaları düzenli yaptırmak açıkçası bu kanserden korunmanın ilk yolu. Yapılan taramalar, rahim ağzı örneklemeleri ve smear testleri konusunda hastalarımızın gerekli tedbirleri almasının uygun olacağını düşünüyoruz. Taramalarımızı geciktirmeden muayene olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.



“Miyomların çoğu şikayet yapmadığı için rastlantısal olarak fark edilebilir”

Hemen hemen 45 kadından birinde görülebilen ve üreme yaş grubunda daha sık karşılaşılan miyomlar hakkında Honaz’lı kadınların sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Ömer Demirtaş, “Miyomların aslında özel bir nedeni yok, bir hücrenin kendi başına çoğalmasından oluşuyor. Östrojen ortamında daha hızlı ürediği ve büyüdüğünü biliyoruz. O yüzden üreme çağında daha sık görülebiliyor. Menopoz döneminden sonra da bu miyomlar küçülmeye meyillidir. Radyolojik tetkikler sonucunda fark ettiğimiz hastalar olsa da birçok hastada detaylı ultrason yaparken miyomları tespit ediyoruz. Miyomların çoğu şikayet yapmadığı için sıklıkla rastlantısal olarak fark edilir. Şikayet yaptığında ise en sık kanama ve ağrı ile başvurulur. Miyomlar çok büyük olursa yer kaplayan oluşum olarak gelebilirler, bulunduğu yerdeki komşu organlara baskı yapabilirler. Rahim içine yerleşirse gebe kalmayı zorlaştırabilir. Miyomlar yerleşim yerine göre tedavi yöntemi değişiyor. Miyomların bazıları büyük oluyor, bazıları da küçük olabiliyor. Bazıları rahim içine yerleşirken, bazıları rahim duvarına, bazen ise rahim dışına yerleşebiliyor. En sık karşılaştıklarımız bunlar diyebiliriz. Rahim içerisinde olanları da eğer çok büyük değilse kamera ile rahim ağzından girerek kapalı yöntemle alınabilir. Rahim duvarlarına yerleşenlerde yerleşim yerlerine göre kapalı ve açık yöntemle onlar da alınabilir. Özellikle çok büyük miyomu olanlarda şikayet olmasa bile alınmasını öneriyoruz. Hastada bir şikayet oluşturmuyorsa takiplerde çok hızlı büyümüyorsa müdahale edilmesini önermiyoruz” diye konuştu.



Honazlı kadınların yoğun ilgi gösterdiği “Kadın Hastalıkları ve Doğum” konulu söyleşide merak edilen konularda bilgiler paylaşan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş’a etkinlik sonunda Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek tarafından teşekkür çiçeği takdim edildi.

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