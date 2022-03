Büyükşehir itfaiyesi gücüne güç kattı

Denizli’nin 19 ilçesindeki 42 ayrı istasyonda gece gündüz hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı araç parkurunu genişletti. Büyükşehir itfaiye 3000 litre su kapasiteli 4 adet merdivenli itfaiye aracı ve su altı arama ve kurtarma aracını bünyesine kattı.



Denizli merkez ve 19 ilçedeki 42 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için 7 gün 24 saat nöbet tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı araç parkurunu genişletti. Bu kapsamda bünyesine 4 adet 3000 litre su kapasiteli merdivenli itfaiye aracını katan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı gücüne güç kattı. Son model 4 adet itfaiye aracının 26 metre çalışma yüksekliğinde merdiven seti bulunduğu ifade edilirken, sepetinin ise 300 kilogram taşıma kapasitesi olduğu belirtildi. Dakikada 2000 litre kapasiteli su pompası olan söz konusu araçların 3 personel nakil kapasitesi bulunduğu ifade edildi. İtfaiye araçlarını 4 adet daha artırarak gücüne güç katan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bunların yanında 1 adet de su altı arama ve kurtarma aracı aldı.



Su üstü botları nakil edebilme kabiliyetine sahip

Her türlü dalış malzemesini içinde bulunduran, arazi koşullarında personelin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek özel tasarımlı su altı arama kurtarma aracının çeki demiri sayesinde su üstü botlarını nakil edebilme kabiliyetine sahip olduğu belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, Denizli halkının can ve malını koruyabilmek için kesintisiz görevleri başında olduklarını belirterek, bu konuda kendilerine sonsuz destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti.

