Diyabetli çocuklar Nasreddin Hoca ile eğlenip el becerisi kursuyla öğrendi

Uşak Belediyesi Diyabetle Yaşam Merkezi, diyabetli çocukları eğlendirirken öğreten bir etkinliğe daha imza attı. 50’yi aşkın çocuk, önce Nasreddin Hoca Tiyatrosu’yla eğlendi, daha sonra ise el becerisi kurslarında kendilerini geliştirdi.



Ege Bölgesi’nin ilk diyabetle yaşam merkezi, bünyesindeki diyabetli çocuklara yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Uşak İskender Pala İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, önce ‘Nasreddin Hoca ve İbiş Görgü Kurallarını Öğreniyor’ adlı tiyatro oyununu izledi. Bu oyun sayesinde toplum içerisinde uygulamaları gereken görgü kurallarını pekiştiren çocuklar, daha sonra atölyelerde el becerilerini geliştirmeye yönelik birçok etkinliğe katıldı.



Çocuklar eğlenerek kaynaştı

Diyabetle Yaşam Merkezi Sorumlusu Sercan Bozer, etkinliğin diyabetli çocukları ve ailelerini tanıştırmayı, kaynaştırmayı amaçladığını anlatarak, “Bu etkinlik 014 yaş arasındaki çocuklarımız arasında gerçekleşti. Burada tiyatro oyunu izledik, el becerisi gelişimine yönelik etkinliklerimiz oldu. Etkinliği hazırlamamızda öncülük eden olan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın ve Kütüphane Müdürümüze çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yaşlılara yer vermeyi öğrendim”

Etkinliğe katılan çocuklardan Saliha Yiğit, Nasreddin Hoca Tiyatrosu’nda çok eğlendiğini paylaşarak “Ben de tiyatroda sahneye çıktım. Otobüste oturdum. Görgü kurallarından otobüste yaşlılara yer vermeyi öğrendim” diye konuştu.

“İyi ki buradayım”

Anaokulu öğrencisi Eymen Kuzey Satılmış da etkinliklerden Nasreddin Hoca Tiyatrosu’nu çok sevdiğini anlatarak, “İyi ki buradayım. İyi ki etkinliğe katılmışım. Tiyatro oyununda ben de sahneye çıktım. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim” dedi.

Eymen Kuzey Satılmış’ın Babası Mehmet Satılmış da gösterileri beğendiğini anlatarak, Uşak Belediyesi’ne ve Diyabetle Yaşam Merkezi’ne teşekkür etti.

Etkinliklerin ardından maskotlar ve tiyatro oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çektiren miniklere, daha sonra Diyabetle Yaşam Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi tarafından; siyezli mor ekmek ve çeşitli kitaplar da hediye edildi.

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