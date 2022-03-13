Moda tasarımcısını öldüren zanlı tutuklandı

Denizli’de aynı otomobilde yolculuk ettiği moda tasarımcı arkadaşını bıçaklayarak öldüren ve cinayeti tanımadığı 3. bir kişinin işlediğini iddia eden zanlı, suçunu itiraf ettikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesinde meydana gelen olayda; moda tasarımcısı olan Emre Çoşgun’un kullandığı otomobille boş araziye gelen Onur Şimşek, çıkan tartışma sonucu arkadaşını araçtan dışarı çıkararak defalarca bıçakladı. Göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çoşgun’u arkadaşı Şimşek, araçta tanımadığı 3. bir kişinin öldürdüğünü öne sürse de izlenen güvenlik kamerası sonrası gerçek ortaya çıktı. Araçta 2 kişi olduğunu anlayan ekipler, mağdur rolü yapan Şimşek’i elinden hafif yaralandığı için kaldırıldığı hastanede gözaltına aldı.



İşlemleri için emniyete götürülen Şimşek, burada suçunu itiraf ederek Çoşgun’u kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söyledi. İşlemelerinin tamamlanması ardından Şimşek, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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