Pamukkale yollar yenilmeye devam ediyor

Pamukkale Belediyesi, ilçe için en iyi hizmeti hızlıca hayata geçirmeye devam ediyor.



Pamukkale ilçesi coğrafi yapısıyla oldukça zorlu yapıdaki mahallelere sahip. Pamukkale Belediyesi de 61 mahallede halkın ihtiyaç ve taleplerine göre çalışmalar yapıyor. Pamukkale Belediyesi son olarak, merkeze yakın mahallelerden biri olan Zeytinköy Mahallesi’nde bulunan Mevlana Caddesi’ni baştan sona yeniledi. Pamukkale Belediyesi, 800 metre uzunluktaki Mevlana Caddesi’nde, 9 bin 100 merekare yol parke, bin 900 metre bordür, 2 bin 500 metrekare kaldırım parke imalatı gerçekleştirerek, caddeyi her yönüyle yeniledi.



Mahalleli teşekkür etti

Zeytinköy Mahallesi sakinlerinden Ali Fuat Güler, Mevlana Caddesi’nin eskiden çok kötü durumda olduğunu ifade ederek, “Belediyemizin yapmış olduğu yol ve kaldırımlardan memnunuz. Eskine nazaran çok güzel oldu. Şimdi dört dörtlük oldu. Çevresi düzenlendi. Eskiden kaldırım kenarları ot, çöp, pislikti. Şimdi caddemiz yenilendi. Yolumuz yenilenince ambulans ve itfaiye gibi acil durum araçlarının yanı sıra şahsi araçlar çok rahat iniş çıkış yapabiliyor. Temizlik yönünden de oldukça güzel oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Zeki Berktaş da, “Eskiden yol kenarları sobadan çıkan küllerin ya da çöplerin atılmasıyla ve düzensiz otların çıkmasıyla oldukça kötü durumdaydı. Yol delik deşikti. Arabamızla çıkarken inerken sıkıntılar çekiyorduk. Ama şimdi gerçekten caddemiz güzelleşti. Çöplerin yerleri belirlendi, kaldırımlarımız güzel oldu. Yollarımızdan tozu çamuru ve kötü görüntüyü kaldırdığı için Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye teşekkür ediyoruz” dedi.



"Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Mahallemizin birinde daha vatandaşlarımızı mutlu etmenin huzurunu yaşıyoruz” dedi.



Mevlana Caddesi’nin eski haliyle gerçekten kullanışsız bir halde olduğunu ifade eden Başkan Örki, “Zeytinköy Mahallemizdeki Mevlana Caddesi, mahallemizin arazi yapısı itibariyle dik ve engebeli bir konumda. Vatandaşlarımızın için özellikle kış dönemlerinde çok zorlanıyordu. Pamukkale Belediyesi olarak ivedilikle Mevlana Caddemizde kaldırım, asfalt çalışması gerçekleştirdik. Yepyeni bir Mevlana Caddesi oldu. Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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