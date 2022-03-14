Çameli Belediyespor çıkış arıyor Çameli Belediyespor Antrenörü Musa İvgin: “Skorlar önemli değil kendi çocuklarımız dan oluşan ekip kurduk”

Denizli 1. Amatör Küme E Grubu'nda mücadele eden Çameli Belediyespor'da takım antrenörü Musa Evgin, hafta sonu oynadıkları Gökbörüspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Çameli Belediyesor, 4. haftada Gökbörüspor ile deplasmanda karşılaştı. Çameli Belediyespor'da takım antrenörü Musa Evgin, 4 0 kaybettikleri Gökbörüspor karşılaşmasını değerlendirdi.



Çameli Belediyespor Antrenörü Musa İvgin, bu karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirterek "Çok iyi bir maç çıkardık. Futbolcularımız üstün bir enerji ile rakiple karşılaştılar. Bazı eksiklerimiz den kaynaklı 40 olarak mağlup ayrıldık. Oyuncularımızı yürekten kutluyoruz. Rakibimize saygı duyduk. Biraz sabırla takımımız daha iyi yerlere gelecektir. İyi şeyler yapmaya devam edeceğiz. Amacımız temiz güzel sağlıklı, sakatsız bir lig devam ettirebilmek. Yeni bir ekip kurduk. Dışarıdan transfer yapmadık. Skorlar önemli değil, kendi çocuklarımız dan oluşan ekip kurduk. Amacımız başarılı olup, goller ve sevinçler beraberinde gelir inancımızı ve heyecanımızı kaybetmeden devam ediyoruz. Çameli Belediyespor'un en büyük temennisi taraftar desteği bizim için çok önemli. Bize manevi güç veriyor ve takıma güç katıyor. Çameli Belediyespor'a destek veren tüm taraftarlarımızı desteklerini bekliyoruz. Tekrardan oyuncularımızı gönülden tebrik ederiz” diye konuştu.

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